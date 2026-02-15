Definido o rival de estreia de João Fonseca no Rio Open
Número 1 do Brasil vem de duas derrotas na temporada
Em busca da primeira vitória em três jogos em 2026, João Fonseca vai estrear no Rio Open, em confronto inédito, contra o cearense Thiago Monteiro , que furou o qualifying na noite deste domingo. O duelo será na terça-feira, e o horário só será definido na segunda pela organização do torneio no Jockey Club.
Na segunda-feira, às 16h30, o número 1 do Brasil e 33 do mundo estreia nas duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo, diante do bósnio Damir Dzumhur e o francês Alexandre Muller. Em 2025, foi o tenista da França quem eliminou o anfitrião na estreia nas simples.
Nos últimos três dias, o número 1 do Brasil treinou forte nas quadras do Rio Open. No sábado, o parceiro de treino foi o chileno Cristian Garin, campeão do torneio em 2020 e derrotado pelo brasileiro nas oitavas de final quatro anos depois. Já neste domingo, o carioca, de 19 anos, treinou na quadra central com o italiano Matteo Berrettini.
Antes de voltar à capital fluminense, João Fonseca foi superado pelo americano Eliot Spizzirri, na estreia do Australian Open, em janeiro, e pelo chileno Alejandro Tabilo, no ATP 250 de Buenos Aires, onde defendia o título, semana passada.
- Obviamente o cenário ano passado foi muito diferente. Foi minha primeira vez sendo campeão na semana anterior vim para cá com um boom, eu não tinha passado no Brasil depois do Australian Open, então muita coisa tinha mudado. E naquela época eu fiquei um pouco assustado com a pressão, não consegui jogar da forma que eu gostaria - explicou o carioca, de 19 anos, no sábado.
Por não ter defendido o título na capital argentina, o brasileiro vai cair cinco posições no ranking mundial nesta segunda, assumindo o 38º lugar.
João Fonseca e mais cinco brasileiros na chave principal
Com as vitórias de Thiago Monteiro e Igor Marcondes no qualifying, o Brasil terá um recorde de participantes na chave principal no Jockey Club: 6. Isso porque o goiano Guto Miguel, o paulista Gustavo Heide e o pernambucano João Lucas Reis também já estavam garantidos, graças a convites.
