João Fonseca costuma dizer que o ranking é consequência do trabalho feito em quadra, não vê isso como prioridade. Pois, ao vencer o norueguês Casper Ruud (16º do mundo), por 3 sets a 1, neste domingo, nas oitavas de final em Roland Garros, o brasileiro, aos 19 anos, já garantiu um salto de, pelo menos, cinco posições na próxima atualização dos melhores do planeta. Por ora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai subindo do 30º para o 25º lugar.

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Em outubro de 2025, logo após ganhar o segundo ATP da carreira, o 500 da Basileia, o carioca, aos 19 anos, chegou ao 24º lugar do ranking. Trata-se da terceira melhor colocação do país, no ranking masculino, na história, igualando o mais alto posto alcançado pela lenda gaúcha Thomaz Koch. À frente dele apenas Guga (1º) e Thomaz Bellucci (21º).

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🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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O ranking da ATP só será atualizado na segunda-feira, 8, um dia após a final de Roland Garros. Até lá, o brasileiro seguirá com chances de subir ainda mais.

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João Fonseca reencontra Mensik

Na terça-feira, João Fonseca reencontra, num duelo da nova geração, o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos e 27º, algoz do russo Andrey Rublev (13º), por 6/3, 7/6 (6), 4/6, 2/6 e 6/3. O brasileiro venceu o único jogo contra o adversário até hoje, na última rodada da fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024, de onde sagrou-se campeão.

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud (Reprodução)

Quem avançar faz inédita semifinal contra o alemão Alexander Zverev (3º, vice em Paris há dois anos)ou o espanhol Rafael Jodar (29º).

Nos quatro triunfos até aqui em Paris, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu, nas últimas duas rodadas, o recordista de vitórias em Roland Garros (o tricampeão sérvio Djokovic, com 124) e o tenista que mais partidas ganhou no saibro (146) na década atual, Ruud.