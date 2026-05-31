A campanha histórica de João Fonseca em Roland Garros segue rendendo elogios ao número 1 do Brasil nas redes sociais. A atuação do tenista de 19 anos na vitória sobre o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 (parciais de 7/5, 7/6(10/8), 5/7 e 6/2), neste domingo (31), proporcionou diferentes reações por parte dos torcedores.

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Torcedores se empolgam com vitória de João Fonseca

Brasileiro alcança feito raro e entra para seleto grupo

João Fonseca é o 10º brasileiro da história a alcançar as quartas de final no torneio de simples em um Grand Slam, o primeiro desde Gustavo Kuerten, em 2004. Ele se junta ao seleto grupo formado por Maria Esther Bueno, Lelé Fernandes, Bia Haddad, Fernando Meligeni, André Sá, Thomaz Koch, Armando Vieira e Ronald Barnes, além do próprio Guga.

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Como foi o jogo entre João Fonseca e Casper Ruud?

João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Mais uma vez, o saque foi determinante para o brasileiro que, com golpes mais potentes que o rival, ditou o ritmo da partida. Na primeira parcial, Ruud não teve um break sequer. João, por sua vez, pressionou o serviço do rival e venceu por 7/5.

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Confiante, João conquistou a quebra logo no segundo game do set seguinte. Mas o ex-número 2 do mundo não se abateu e deu o troco em seguida, fazendo seus primeiros breaks. A disputa foi para o tie-break e o brasileiro, parecendo ser um veterano, saiu de um 5/2, salvou dois set points nesse desempate e fechou em 10/8.

João Fonseca desperdiçou um break no terceiro e outro no quinto games da parcial seguinte, o que custou caro. Ruud diminuiu o placar com a vitória por 7/5, mas o número 1 do Brasil não se abateu com o revés e esbanjou qualidade no quarto set, fechando o jogo com um sonoro 6/2 e fazendo história sob as bênçãos e aplausos do tricampeão Guga, que se emocionou com o match-point.

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