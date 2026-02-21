Algoz de João Fonseca protagoniza feito inédito para o tênis peruano

A ótima atuação contra João Fonseca, na quinta-feira, não foi a única de Ignacio Buse no Rio Open. Na sexta-feira, o peruano (91º do mundo) confirmou o excelente momento e derrubou ninguém menos do que o italiano Matteo Berrettini, ex-top 6, por 6/3, 2/6 e 6/2, se tornando o primeiro atleta do país a chegar a uma semifinal de ATP desde 2009..

- Foi um jogo um pouco incomum pela quantidade de vezes que paramos (pela chuva). Acho que comecei jogando super bem. Sabemos que a maior arma dele é o saque, então tratava de a cada game lidar com isso da melhor maneira. Mas acho que hoje fizemos um plano de jogo muito bom, então estou feliz por isso - celebrou Buse, de 21 anos, que está no melhor ranking da carreira. E já garantiu um salto de 25 posições, pulando para o 66º lugar.

Duelo de algozes de João Fonseca

Neste sábado, às 19h, em sua segunda semfinal de ATP na carreira, ano passado parou nessa fase em Gstaad, o peruano encara Alejandro Tabilo (68º). O tenista chileno venceu, na madrugada de sábado, o jogo mais longo desta edição do Rio Open ,sobre o argentino Thiago Tirante por 7/6(2), 6/7(6) e 6/1, em 2h52.

Será apenas a segunda vez que Buse e Tabilo se enfrentam. Na primeira, na Copa Davis de 2024, no Chile, o anfitrião levou a melhor.



Semana passada, foi Tabilo quem eliminou João Fonseca na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, onde o número 1 do Brasil defendia o título.

Quem vencer a semifinal deste sábado encara o ganhador do duelo entre o tcheco Vit Kopriva e o argentino Tomas Etcheverry, que começa às 17h.

