AO VIVO: Siga a semifinal de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open
A previsão é que a partida comece às 14h30 (de Brasília)
Neste sábado (21), João Fonseca e Marcelo Melo enfrentam os alemães Mark Wallner e J. Schnaitter pela semifinal do Rio Open. A partida está agendada para às 14h30 (de Brasília) na Quadra Guga Kuerten. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
1º set
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Game 4
Melo/Fonseca
0
2
🎾40(P)
30
🎾 40 (P)
40
Wallner/Schnaitter
0
1
0
🎾40 (P)
30
🎾30
- Começa o jogo!
Pré-jogo: As duplas brasileira e alemã estão em aquecimento
Pré-jogo: João Fonseca e Marcelo Melo chegam à Quadra Guga Kuerten
Pré-jogo: Muita fila na entrada do Jockey Club Brasileira cerca de 10 minutos para jogo da dupla brasileira
Pré-jogo: Engarrafamento grande nos arredores do Jockey. Horário de duelo de João Fonseca e Marcelo Melo com dupla alemã atrapalhou fluxo do trânsito no centro do Rio de Janeiro
Pré-jogo: Muitas nuvens cercam o Rio Open, mas sem chuvas à vista
Pré-jogo: A partida abre as atividades na Quadra Guga Kuerten
Pré-jogo: O confronto estava previsto para acontecer na noite de ontem (20), mas foi adiado devido a fortes chuvas que castigaram o Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
João Fonseca e Marcelo Melo são únicos brasileiros vivos nas duplas
Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de ATP na categoria.
Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, embalado por dois triunfos consecutivos, enfrentará os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em busca de uma vaga na decisão. A partida acontece neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília).
Tudo sobre
