menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

AO VIVO: Siga a semifinal de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open

A previsão é que a partida comece às 14h30 (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/02/2026
13:30
Atualizado há 1 minutos
Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
imagem cameraMarcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste sábado (21), João Fonseca e Marcelo Melo enfrentam os alemães Mark Wallner e J. Schnaitter pela semifinal do Rio Open. A partida está agendada para às 14h30 (de Brasília) na Quadra Guga Kuerten. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

1º set

JogadoresSets1º SetGame 1Game 2Game 3Game 4

Melo/Fonseca

0

2

🎾40(P)

30

🎾 40 (P)

40

Wallner/Schnaitter

0

1

0

🎾40 (P)

30

🎾30

  • Começa o jogo!

Pré-jogo: As duplas brasileira e alemã estão em aquecimento

João Fonseca e Marcelo Melo em aquecimento no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)
João Fonseca e Marcelo Melo em aquecimento no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

Pré-jogo: João Fonseca e Marcelo Melo chegam à Quadra Guga Kuerten

Pré-jogo: Muita fila na entrada do Jockey Club Brasileira cerca de 10 minutos para jogo da dupla brasileira

Pré-jogo: Engarrafamento grande nos arredores do Jockey. Horário de duelo de João Fonseca e Marcelo Melo com dupla alemã atrapalhou fluxo do trânsito no centro do Rio de Janeiro

Pré-jogo: Muitas nuvens cercam o Rio Open, mas sem chuvas à vista

Quadra Guga Kuerten antes de jogo do João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)
Quadra Guga Kuerten antes de jogo do João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

Pré-jogo: A partida abre as atividades na Quadra Guga Kuerten

Pré-jogo: O confronto estava previsto para acontecer na noite de ontem (20), mas foi adiado devido a fortes chuvas que castigaram o Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ De saída do Rio Open? Medalhista olímpico promete levar João Fonseca para o judô

João Fonseca e Marcelo Melo são únicos brasileiros vivos nas duplas

Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de ATP na categoria.

Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, embalado por dois triunfos consecutivos, enfrentará os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em busca de uma vaga na decisão. A partida acontece neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília).

continua após a publicidade
Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

+Aposte na vitória do João Fonseca no Rio Open
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ João Fonseca leva virada e cai nas oitavas do Rio Open

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias