AO VIVO: Siga a semifinal de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open

Neste sábado (21), João Fonseca e Marcelo Melo enfrentam os alemães Mark Wallner e J. Schnaitter pela semifinal do Rio Open. A partida está agendada para às 14h30 (de Brasília) na Quadra Guga Kuerten. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

1º set

Jogadores Sets 1º Set Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Melo/Fonseca 0 2 🎾40(P) 30 🎾 40 (P) 40 Wallner/Schnaitter 0 1 0 🎾40 (P) 30 🎾30

Começa o jogo!

Pré-jogo: As duplas brasileira e alemã estão em aquecimento

João Fonseca e Marcelo Melo em aquecimento no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

Pré-jogo: João Fonseca e Marcelo Melo chegam à Quadra Guga Kuerten

Pré-jogo: Muita fila na entrada do Jockey Club Brasileira cerca de 10 minutos para jogo da dupla brasileira

Pré-jogo: Engarrafamento grande nos arredores do Jockey. Horário de duelo de João Fonseca e Marcelo Melo com dupla alemã atrapalhou fluxo do trânsito no centro do Rio de Janeiro

Pré-jogo: Muitas nuvens cercam o Rio Open, mas sem chuvas à vista

Quadra Guga Kuerten antes de jogo do João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

Pré-jogo: A partida abre as atividades na Quadra Guga Kuerten

Pré-jogo: O confronto estava previsto para acontecer na noite de ontem (20), mas foi adiado devido a fortes chuvas que castigaram o Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



➡️ De saída do Rio Open? Medalhista olímpico promete levar João Fonseca para o judô

João Fonseca e Marcelo Melo são únicos brasileiros vivos nas duplas

Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de ATP na categoria.

Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, embalado por dois triunfos consecutivos, enfrentará os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em busca de uma vaga na decisão. A partida acontece neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília).



Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

➡️ João Fonseca leva virada e cai nas oitavas do Rio Open