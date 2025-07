Jogador dos mais surpreendentes e habilidosos, Alexander Bublik costuma se divertir em quadra, independente do resultado. Derrotado pelo brasileiro João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, o cazaque costuma divertir o público também. Não foi diferente no domingo (20), na final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, quando derrotou o argentino Juan Manuel Cerundolo, por 6/4, 4/6 e 6/3.

Bublik, ainda no primeiro set da final de domingo, sacou por baixo no 4/4. O adversário, provavelmente irritado, desistiu do ponto após fazer a devolução.

Na cerimônia de premiação em Gstaad, no domingo, Bublik comentou sobre a dificuldade da partida:

— Primeiramente, como eu disse na rede, isso não era tênis. Foi uma tortura completa.

O cazaque também elogiou o adversário:

— Já joguei contra os grandes nomes do esporte e é o meu sexto título, mas vou me lembrar desta final como uma das mais difíceis que já joguei. Então, bom trabalho para você e parabéns à sua equipe, foi muito bom.

Bublik volta ao top 30 e Cerundolo, ao top 100

Aos 28 anos, o cazaque, que se tornou o 14º tenista em atividade a vencer títulos em três pisos diferentes, subiu quatro posições após o título suíço e está em 30º. Até hoje, seu melhor ranking foi o 17º lugar, alcançado ano passado.

Cerundolo, por sua vez, de 23 anos, saltou nada menos que 28 posições e está de volta ao top 100, em 81º. Seu melhor ranking foi o 79º, em 2022.

O troféu erguido em Gstaad foi o sexto da carreira de Bublik, o segundo apenas na atual temporada. Em junho, o cazaque triunfou na grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha (vídeo abaixo), com direito à vitória sobre o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, nas oitavas de final.

Cazaque fez história em Roland Garros

Ainda em junho, o cazaque, de 28 anos, protagonizou sua melhor campanha em Grand Slams, ao alcançar as quartas de final de Roland Garros, quando perdeu, justamente, para o vice-campeão, Sinner. Na campanha em Paris, Bublik teve duas vitórias sobre top 10: contra o australiano Alex De Minaur (11º), na segunda rodada, e sobre o britânico Jack Draper (5º), nas oitavas de final.

Nesta semana, Bublik é o principal favorito do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Seu rival de estreia sai do confronto entre o argentino Thiago Tirante (130º) e o português Jaime Faria (119º).

João Fonseca volta em Toronto

Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, no início do mês, João Fonseca volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no próximo domingo.

Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil, aos 18 anos, alcançou o melhor ranking da carreira: 47º.