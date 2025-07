Aos 17 anos, rival de Wild tem trajetória parecida com a de João Fonseca

Caçula entre os melhores 347 tenistas do ranking mundial, Justin Engel, aos 17 anos, vem protagonizando feitos parecidos com os de João Fonseca, quando tinha a mesma idade. E, nesta terça-feira, o jovem alemão (208º do mundo) será o desafio de estreia do brasileiro Thiago Wild na estreia no saibro do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, em torno das 11h (de Brasília), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+.



➡️ Alcaraz pode diminuir a distância para Sinner até o US Open; entenda



➡️ Kyrgios diz que tinha ódio de Rafael Nadal

continua após a publicidade

➡️ Algoz de João Fonseca em Wimbledon na rota de Wild na Áustria

O inédito duelo entre o paranaense, de 25 anos e 132º do mundo, é o quarto e último da quadra central do torneio austríaco. Wild soma quatro vitórias em 12 jogos de ATP na temporada.

Engel, que completa 18 anos no dia 1º de outubro, iniciou a temporada na 398ª colocação. Já no início de 2024, o alemão era apenas o 1344º e, seis meses depois, entrou no top 800 e encerrou o ano passado em 398º.

continua após a publicidade

E o prodígio alemão não para de subir no ranking. Nesta segunda, Engel ganhou 20 colocações.

Em junho, na grama de Stuttgart, na Alemanha, Engel se tornou o mais jovem quadrifinalista da história do torneio, ao derrotar o americano Alex Michelsen (vídeo abiaxo). Ele foi o mais jovem do país, desde Boris Becker, em Wimbledon, em 1985, a alcançar as quartas de final.

Mal completou 17 anos, em outubro de 2024, no ATP 250 de Almaty, no Cazaquistão, o alemão se tornou o mais jovem nascido a partir de 2007 a vencer uma partida de ATP. Sua vítima, na ocasião, foi o suíço Coleman Wong (133º).



Em junho de 2025, Engel se tornou o segundo mais jovem desde 1990 a vencer partidas em todas as três superficies (saibro, rápida e grama). Nesse quesito, o alemão só está atrás de seu maior ídolo, o espanhol Rafael Nadal.



João Fonseca, em fevereiro de 2024, aos 17 anos e então 655º do mundo, no saibro do Rio Open, também alcançou uma inédita fase de quartas de final de ATP. O brasileiro iniciou aquela temporada ocmo o 730º do ranking e deixou o torneio no Jockey como o 343º.

continua após a publicidade

➡️ Algoz de João Fonseca em Wimbledon está na rota de Wild na Áustria

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta semana, o cazaque Alexander Bublik (30º, campeão em Gstaad, domingo), é o principal favorito do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Seu rival de estreia sai do confronto entre o argentino Thiago Tirante (130º) e o português Jaime Faria (119º).

João Fonseca volta em Toronto

Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, no dia 4 de julho, João Fonseca volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no próximo domingo.

Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil, aos 18 anos, alcançou o melhor ranking da carreira: 47º.