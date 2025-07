Alcaraz desiste de participar do Masters de Toronto; entenda

Oito dias após ser derrotado por Jannik Sinner na final de Wimbledon, Carlos Alcaraz, que tem 48 vitórias em 54 jogos na temporada, anunciou, nesta segunda-feira (21), que não vai disputar o Masters 1000 de Toronto. O torneio canadense, que começa no próximo domingo (27), sofrera, no domingo, as baixas do tenista italiano, líder do ranking, além do sérvio Novak Djokovic e do britânico Jack Draper, entre outras.

- Após algumas semanas consecutivas de competição sem descanso, não estarei apto a jogar em Toronto neste ano. Tenho pequenas lesões musculares e preciso me recuperar fisica e mentalmente para o que vem pela frente. Ao torneio e aos meus fãs no Canadá, peço desculpas. Vejo vocês ano que vem - escreveu o vice-líder do ranking, nas redes sociais.

Como não disputou o torneio canadense em 2024 (estava disputando os Jogos Olímpicos, que não dão ponto no ranking), Alcaraz não perderá pontos com a desistência de Toronto.



O espanhol, bicampeão de Roland Garros e dono de outros quatro títulos na temporada, deve retornar no Masters 1000 de Cincinnati, que começa em agosto, onde ele defende apenas a estreia de 2024.

Quantos pontos Sinner e Alcaraz defendem até o final do ano



Até o final da temporada, Sinner tem 6030 pontos a defender, enquanto Alcaraz terá pela frente 1060.

A primeira decisão de Slam entre os melhores do mundo aconteceu em 8 de junho, e o espanhol salvou nada menos que três match-points para conquistar o bicampeonato de Roland Garros. Foi a primeira vez na Era Aberta (desde 1969) que um tenista venceu uma decisão de Slam salvando tantos match-points.



Sinner se vingou do maior rival no último domingo (13), quando derrotou o vice-líder do ranking, de virada, por 3 sets a 1, conquistando Wimbledon pela primeira vez.

