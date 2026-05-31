João Fonseca garantiu vaga nas quartas de final de Roland Garros neste domingo (31), ao vencer o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1. Porém, uma curiosidade um tanto quanto inusitada sobre a campanha do brasileiro no Grand Slam francês chama a atenção: todas as quatro vitórias dele foram contra adversários de países com bandeiras azuis, vermelhas e brancas.

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Desde a primeira rodada do torneio de Paris, o número 1 do Brasil soma triunfos contra o francês Luka Pavlovic (241º), por 3 sets a 0; o croata Dino Prizmic (72º) e o sérvio e multicampeão Novak Djokovic, número 4 do mundo, ambos por 3 sets a 2. A classificação diante de Casper Ruud, da Noruega, na Quadra Philippe-Chatrier é mais um resultado que favorece a invencibilidade em confrontos contra representantes de nações que trajam azul, vermelho e branco.

A coincidência também pode ser vista como superstição, já que o adversário de João Fonseca nas quartas também veste as três cores sobre as quais o carioca de 19 anos tem levado a melhor. Jakub Mensik, 27º colocado do ranking mundial, é atleta da República Tcheca.

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João Fonseca vence Ruud e vai às quartas em Roland Garros

João Fonseca aplica um forehand contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)

João Fonseca voltou a escrever um capítulo de glórias para o esporte brasileiro, agora sob a bênção do tricampeão Guga Kuerten, presente em um dos camarotes de Roland Garros. Dois dias após a maior vitória da carreira, contra o sérvio Novak Djokovic, o carioca, de 19 anos e 30º do mundo, alcançou o mais impressionante feito: inéditas quartas de final de um Grand Slam. A vítima da vez foi o incansável norueguês Casper Ruud (de 27 anos, 16º e ex-número 2 do ranking, duas vezes finalista em Paris), derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2, em 3h55m.

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