Quando é o próximo jogo de João Fonseca em Roland Garros?

Após a vitória sobre o norueguês Casper Ruud, João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (2) para disputar as quartas de final de Roland Garros contra Jakub Mensik, número 27 do mundo, da República Tcheca. O horário da partida ainda não foi definido.

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O número 1 do Brasil garantiu a classificação ao vencer Ruud, 16º colocado no ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6(10/8), 5/7 e 6/2, em quase quatro horas de um intenso confronto. O tenista de 19 anos é o primeiro brasileiro desde Gustavo Kuerten, em 2004, e o segundo sul-americano mais jovem a chegar às quartas do Grand Slam francês.

João Fonseca entra para um seleto grupo de 10 brasileiros que também chegaram a essa fase em Slam. Junto com ele estão Maria Esther Bueno, Lelé Fernandes, Bia Haddad, Fernando Meligeni, André Sá, Thomaz Koch, Armando Vieira, Ronald Barnes e o próprio Guga.

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Como foi o jogo entre João Fonseca e Ruud?

João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Mais uma vez, o saque foi determinante para o brasileiro que, com golpes mais potentes que o rival, ditou o ritmo da partida. Na primeira parcial, Ruud não teve um break sequer. João, por sua vez, pressionou o serviço do rival e venceu por 7/5.

Confiante, João conquistou a quebra logo no segundo game do set seguinte. Mas o ex-número 2 do mundo não se abateu e deu o troco em seguida, fazendo seus primeiros breaks. A disputa foi para o tie-break e o brasileiro, parecendo ser um veterano, saiu de um 5/2, salvou dois set points nesse desempate e fechou em 10/8.

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João Fonseca desperdiçou um break no terceiro e outro no quinto games da parcial seguinte, o que custou caro. Ruud diminuiu o placar com a vitória por 7/5, mas o número 1 do Brasil não se abateu com o revés e esbanjou qualidade no quarto set, fechando o jogo e fazendo história sob as bênçãos e aplausos do tricampeão Guga, que se emocionou com o match-point.

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