Uma atitude nobre de João Fonseca chamou a atenção no jogo contra Casper Ruud, válido pelas quartas de final de Roland Garros, neste domingo (31). O número 1 do Brasil marcou um ace para fechar seu terceiro game no segundo set, mas a bola acabou acertando em cheio um dos boleiros localizados atrás do adversário. Preocupado, o tenista de 19 anos se dirigiu até a rede para se certificar de que tudo estava bem com o menino e pediu desculpas. Veja o momento abaixo:

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O saque de João Fonseca atingiu 207 km/h, segundo o medidor de velocidade da Quadra Philippe-Chatrier. Apesar do incidente, o boleiro não se feriu e a partida transcorreu normalmente.

Já o brasileiro fechou o set em 7/6(10/8) e o jogo em 3 sets a 1, garantindo a classificação para as quartas de final do Grand Slam francês.

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Brasileiro alcança feito raro e entra para seleto grupo

João Fonseca é o 10º brasileiro da história a alcançar as quartas de final em um Grand Slam. Ele se junta ao seleto grupo formado por Maria Esther Bueno, Lelé Fernandes, Bia Haddad, Guga Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá, Thomaz Koch, Armando Vieira e Ronald Barnes.

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João Fonseca vence Ruud e vai às quartas de Roland Garros

João Fonseca saca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

João Fonseca voltou a escrever um capítulo de glórias para o esporte brasileiro, agora sob a bênção do tricampeão Guga Kuerten, presente em um dos camarotes de Roland Garros. Dois dias após a maior vitória da carreira, contra o sérvio Novak Djokovic, o carioca, de 19 anos e 30º do mundo, alcançou o mais impressionante feito: inéditas quartas de final de um Grand Slam. A vítima da vez foi o incansável norueguês Casper Ruud (de 27 anos, 16º e ex-número 2 do ranking, duas vezes finalista em Paris), derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2, em 3h55m.

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