Calderano e Takahashi se recuperam e seguem vivos no WTT Finals

Na madrugada desta quinta-feira (11), Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram Álvaro Robles e Maria Xiao, da Espanha, por 3 sets a 1. Os brasileiros sofreram alguns sustos, mas conquistaram o resultado positivo nas parciais de 11/7, 11/3, 7/11 e 11/8. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 2 do WTT Finals, disputado em Hong Kong.

Calderano e Takahashi voltam à mesa nesta sexta-feira (12), em horário a ser divulgado. O duelo é contra Sora Matsushima e Miwa Harimoto, do Japão. O jogo é um confronto direto que irá decidir se os brasileiros avançam ou não a próxima fase da competição.

Como foi o jogo?

O primeiro ponto da partida foi espanhol, mas Hugo Calderano e Bruna Takahashi logo viraram. O set inicial seguiu com as equipes se alternando à frente do placar. No entanto, os brasileiros desagarraram no 8 a 6 e tiveram o controle da reta final da parcial. Assim, venceram por 11 a 7, em ataque para fora do adversário.

A dupla brasileira voltou mais agressiva para o segundo set e, dominante, abriu 9 a 3, no momento em que Xiao e Robles apresentaram dificuldades para ler o jogo dos adversários e cometeram muitos erros. Tranquilos e sem sustos, Calderano e Takahashi fecharam a parcial em 11 a 3.

Ao contrário do segundo, o terceiro set começou com Robles e Xiao impondo ritmo à partida. Eles abriram 5 a 0, em momento que Calderano e Takahashi pareciam desconcentrados. Os brasileiros chegaram a diminuir a diferença para dois pontos, mas não foi suficiente. Os espanhóis mantiveram o controle na reta final e venceram a parcial por 11 a 7, após Calderano atacar na rede.

Calderano e Takahashi melhoraram no quarto set e construíram uma vantagem no 3 a 1. No entanto, ela logo foi perdida. Em rally brilhante, os brasileiros fizeram 6 a 3. A dupla teve a vitória ameaçada, mas conseguiu segurar o placar e, em ataque de Calderano na diagonal, venceu o set por 11 a 8.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Finals

Calderano e Takahashi chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.

A dupla faz parte do Grupo 2, que também conta com os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. Na disputa de duplas, oito times são organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores parcerias seguem para a disputa da semifinal.