Hugo Calderano sofre eliminação no WTT Finals contra algoz das Olimpíadas

Hugo Calderano foi superado por Felix Lebrun na abertura da chave de simples do WTT Finals, nesta quinta-feira (11), e deixou a competição logo na estreia. Em um duelo equilibrado, o brasileiro chegou a alternar momentos de reação, mas acabou derrotado por 3 sets a 2. As parciais foram de 5/11, 12/10, 11/6, 8/11, 11/8 e 11/7.

Como foi o jogo?

O jogo começou tranquilo para Hugo Calderano, que lidava com um Felix Lebrun inconsistente na mesa. Com erros decisivos do adversário, principalmente na reta final, o brasileiro abriu uma vantagem confortável e administrou bem os pontos até fechar a parcial em 11 a 5.

O início do segundo set estava nas mãos de Calderano, e a diferença pôde ser conquistada sem problemas. Uma sequência boa de Lebrun deixou o brasileiro sem reação, o que culminou na virada do francês que abriu 10 a 7. Embora Hugo tenha salvado dois set points, a vitória do adversário já estava encaminhada por 12 a 10.

A partir daí, os próximos quatro parciais começaram com Felix na frente no placar. No terceiro set, com o mesmo domínio de Calderano do início, Lebrun controlou o jogo e conseguir fechar com 5 pontos de vantagem.

Hugo chegou a responder no set seguinte com uma virada impressionante. Alguns erros decisivos quase custaram a parcial para o brasileiro, mas a vitória foi conquistada em 11 a 8. Para a tristeza dos fãs brasileiros, erros não-forçados de Calderano deram a vantagem necessária para Lebrun abrir o placar e administrar o duelo até fechar com o novo triunfo.

Lebrun é antigo problema de Calderano

O francês voltou a impor dificuldades a Hugo Calderano, repetindo o cenário dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na disputa pela medalha de bronze, Alexis Lebrun havia vencido o brasileiro por 4 a 0, resultado que marcou o confronto entre os dois naquele evento.

Em encontro mais recente, Calderano conseguiu reverter o histórico imediato e superou o adversário na final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. Na ocasião, o brasileiro venceu por 4 a 2 e garantiu o título do torneio.

Hugo Calderano nas duplas mistas do WTT Finals

O brasileiro vive uma fase de altos e baixos com Bruna Takahashi no Grupo 2 das mistas. Apesar da derrota na estreia, o casal se recuperou na segunda rodada e manteve vivo na busca pela classificação.

Calderano e Takahashi voltam à mesa nesta sexta-feira (12), em horário a ser divulgado. O duelo é contra Sora Matsushima e Miwa Harimoto, do Japão. O jogo é um confronto direto que irá decidir se os brasileiros avançam ou não a próxima fase da competição.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na estreia do WTT Finals (Foto: Divulgação/ World Table Tennis)

Fase de grupos da dupla entre Calderano e Takahashi

Calderano e Takahashi chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.

A dupla faz parte do Grupo 2, que também conta com os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. Na disputa de duplas, oito times são organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores parcerias seguem para a disputa da semifinal.