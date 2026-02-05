João Fonseca e Bia Haddad confirmados no Indian Wells
Todos os tenistas top-10 devem ser confirmados no torneio
A organização de Indian Wells divulgou, na última quarta-feira (4), a lista de participantes para a edição de 2026. O torneio acontece entre os dias 4 e 15 de março, na Califórnia, Estados Unidos, e o Brasil terá dois representantes garantidos na chave principal: João Fonseca e Bia Haddad.
João Fonseca, atualmente com 19 anos e ocupando a 34ª posição do ranking ATP, fará sua segunda participação no torneio. Em 2025, o jovem venceu na estreia o britânico Jacob Fearnley, mas foi superado por Jack Draper na segunda rodada.
Em 2026, Fonseca disputou apenas o Australian Open, onde foi eliminado na primeira rodada, e chega aos EUA focado em conquistar sua primeira vitória oficial na temporada.
Bia Haddad, por sua vez, fará sua sétima aparição no torneio e também busca quebrar o jejum de vitórias em 2026. A brasileira foi eliminada nas estreias do WTA 500 de Adelaide, do Australian Open e do WTA 500 de Abu Dhabi.
O melhor resultado da paulista em Indian Wells ocorreu em 2021. Naquela edição, Bia saiu do qualifying e avançou até as oitavas de final, sendo superada apenas pela estoniana Anett Kontaveit.
Djokovic, Alcaraz e Sinner também estão confirmados
O Indian Wells é um torneio de categoria Masters 1000 (ATP) e WTA 1000, sendo considerado um dos mais importantes da temporada, atrás apenas dos Grand Slams. Por ser um evento de participação obrigatória no circuito, todos os tenistas que estão entre os dez melhores dos rankings mundiais devem marcar presença no deserto californiano.
Top-10 masculino
- 1° Carlos ALcaraz - 13,650 pontos
- 2° Jannik Sinner - 10,300 pontos
- 3° Novak Djokovic - 5,280 pontos
- 4° Alexander Zverev - 4,605 pontos
- 5° Lorenzo Musetti - 4,405 pontos
- 6° Alex de Minaur - 4,080 pontos
- 7° Taylor Fritz - 3,940 pontos
- 8° Felix Auger-Aliassime - 3,725 pontos
- 9° Ben Shelton - 3,600 pontos
- 10° Alexander Bublik - 3,235 pontos
Top-10 feminino
- 1° Aryna Sabalenka - 10,990 pontos
- 2° Iga Swiatek - 7,978 pontos
- 3° Elena Ribakina - 7,610 pontos
- 4° Amanda Anisimova - 6,680 pontos
- 5° Coco Gauff - 6,423 pontos
- 6° Jessica Pegula - 6,103 pontos
- 7° Mirra Andreeva - 4,731 pontos
- 8° Jasmine Paolini - 4,267 pontos
- 9° Belinda Bencic - 3,342 pontos
- 10° Elina Svitolina - 3,205 pontos
