A operadora de telecomunicações Claro renovou por mais um ano a parceria com a Yes Tennis, centro de treinamento localizado no Rio de Janeiro (RJ). O local é voltado à formação de atletas de base e preparação de jogadores em transição para o circuito profissional. E como parte da agenda da parceria, João Fonseca fez um treino aberto no local, que ele utiliza desde os 12 anos. Isso de olho no Rio Open, que começa na semana que vem.

- Ter essa infraestrutura completa faz muita diferença no rendimento do atleta. Só tenho a agradecer. Eu e o time viajamos bastante e conhecemos diversas academias ao redor do mundo. Muitas vezes escutamos que, por estarmos no Brasil, deveríamos ir para a Europa, onde supostamente as academias seriam melhores. Mas a verdade é que aqui estamos muito bem estruturados - destacou João Fonseca.

O acordo tem gerado investimentos em infraestrutura e equipamentos no centro de treinamento, além de ações voltadas à capacitação de jovens atletas. Atualmente, o local reúne cerca de 40 jogadores em programas de formação e desenvolvimento.

Segundo Gabriela Derenne, diretora da operadora para a regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, a parceria está inserida na estratégia de apoio a projetos esportivos de formação.

- O esporte transforma vidas e ter a oportunidade de levar o tênis para mais pessoas e ser uma ferramenta de transformação social é muito gratificante para nós. Estamos muito felizes em celebrar mais um ano dessa parceria e de ter ao nosso lado também o João Fonseca, que treina aqui desde cedo e é embaixador da marca - lembrou a dirigente. E ela concluiu:

- Que o projeto siga formando grandes atletas e que esta temporada seja de muito sucesso para todos os atletas.