A caminho de Buenos Aires, João Fonseca recorda vitória dramática em 2025

Em busca da primeira vitória na temporada, após a derrota na estreia do Australian Open, João Fonseca embarca nas próximas horas para o ATP 250 de Buenos Aires, onde vai defender o título conquistado na temporada passada. Nesta quinta-feira, o número 1 do Brasil e 34 do mundo realizou um treino aberto à imprensa. Durante cerca de uma hora, o tenista carioca, de 19 anos, aprimorou os golpes com o técnico Guilherme Teixeira, na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro. Domingo, ele e a equipe embarcam para a capital argentina.

Na coletiva de imprensa, após o treino, perguntado pelo Lance! sobre a melhor lembrança do torneio em 2025, fora a final, o número 1 do Brasil respondeu:

- A melhor lembrança foi o dia que levantei o troféu (risos). Fora essa, foi a vitória contra o Navone (argentino, nas quartas de final, salvando dois match-points). Tinha perdido a última pra ele (no Rio Open, em 2024, nas quartas de final) e foi uma alegria avançar à primeira semifinal de ATP.

O pupilo de Gui Teixeira também falou sobre como pegar ritmo, já que só fez uma partida oficial no ano, a derrota para o americano Eliot Spizzirri na estreia do Australian Open:



– Treino em dois turnos todo dia. Estou fazendo bons jogos-treino. Eu me sinto bem preparado e concentrado nesses dois torneios que são importantes para mim (depois de Buenos Aires, o Rio Open, a partir do dia 16). Ainda penso mais em resultados do que em ranking, tentando não oscilar muito. Ter experiência me ajuda a elevar a mentalidade para o que vem pela frente.

Com um título no saibro, na Argentina, e outro na quadra rápida (ATP 500 da Basileia, em outubro), o número 1 do Brasil também foi perguntado sobre qual o piso preferido:





- Nos últimos meses joguei bastante na quadra rápida. Sempre achei que jogava melhor no saibro, mas vou responder quadra rápida.

O jovem carioca começou o ano em 24º (seu melhor ranking na carreira), mas perdeu 10 posições até aqui. Sobre as metas para 2026, João Fonseca respondeu:

- Tenho metas ambiciosas, gosto de pensar grande. Quero chegar a boas rodadas de Grand Slam, fazer bons resultados e subir no ranking.

Fez história ano passado

Em 2025, no ATP 250 de Buenos Aires, aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível. Na época, ele era o 99º do mundo e, na final, derrotou o anfitrião Francisco Cerúndolo (28º), que será o principal cabeça de chave na semana que vem. Atualmente, o argentino é o 19º do mundo e, com a desistência do italiano Lorenzo Musetti (5º, machucado), se tornou o mais bem ranqueado no evento na capital do seu país.



Na capital argentina, o segundo cabeça de chave será o italiano Luciano Darderi, 23º, enquanto logo atrás vem João Fonseca, em terceiro.

Derrota para João Fonseca adiou o sonho de Cerúndolo

Ano passado, a derrota na decisão para o número 1 do país frustrou o sonho de Cerúndolo de ser campeão, pela primeira vez, em casa. Na campanha até a final daquela edição, o tenista da casa estreou com triunfo sobre Darderi e, na terceira rodada (quartas de final), desbancou ninguém menos do que o principal favorito, o alemão Alexander Zverev, então vice-líder do ranking.