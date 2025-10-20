João Fonseca mantém retrospecto negativo em duplas e é eliminado na Basileia

O brasileiro João Fonseca e seu parceiro Rafael Matos foram derrotados pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 11/9. O confronto, válido pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça, marcou a quinta vez que o carioca disputou duplas em nível ATP na carreira, ainda sem vitórias na modalidade.

Apesar do resultado, o parceiro de João, Rafael Matos, conquistou dois de seus 11 títulos de duplas nesta temporada, sendo o mais recente em Winston-Salem, nos EUA, em agosto.

João Fonseca e Rafael Matos durante partida no ATP 500 de Basileia (Foto: Reprodução X)

Como foi o jogo?

O primeiro set do duelo de duplas no ATP 500 da Basileia foi equilibrado e a dupla brasileira teve dez oportunidades de quebra, mas não conseguiu fechar. A decisão foi para o tie-break, onde os brasileiros dominaram e venceram por 7 a 2.

Na segunda parcial, o alto nível se manteve, e as equipes trocaram quebras nos games finais. Os brasileiros chegaram a sacar para a partida, mas os franceses devolveram a quebra e dispararam no tie-break, empatando o confronto e levando a decisão para o terceiro set.

No super tie-break decisivo, João e Rafa começaram bem e chegaram a dominar o placar. Contudo, os experientes franceses demonstraram resiliência, buscaram a virada no momento crucial e fecharam a disputa em 11 a 9, eliminando os brasileiros.

Classificados para as quartas de final, Mahut e Herbert agora aguardam os vencedores do confronto entre Bopanna/Shelton e Vasselin/Nys, que jogam nesta terça-feira (21).

João estreia no individual nesta terça

João Fonseca estreia contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 37º do mundo e atual campeão do torneio, na disputa individual nesta terça (21), por volta das 10h (de Brasília), na quadra central, logo após o jogo entre os veteranos Marin Cilic e David Goffin. A transmissão é por conta dos canais ESPN e Disney+.