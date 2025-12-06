Dois algozes estão confirmados no segundo torneio de João Fonseca em 2026

João Fonseca, que, na segunda-feira, faz exibição em Miami contra o espanhol Carlos Alcaraz, vai começar 2026 no ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Em seguida, o número 1 do Brasil disputa outro torneio no país, antes do Aberto da Austrália: o ATP 250 de Adelaide, que começa em 12 de janeiro.

Pois, nesse que será o segundo torneio do carioca, de 19 anos, na próxima temporada, dois de seus algozes em 2025 estão confirmados. São eles o britânico Jack Draper e o americano Tommy Paul. O primeiro, aliás, foi o único a derrotar duas vezes o pupilo do técnico Guilherme Teixeira na atual temporada.

Draper e João Fonseca mediram forças pela primeira vez na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O britânico não só superou o brasileiro, por 6/4 e 6/0, como conquistou, naquela semana, o mais importante troféu da carreira.

O britânico e o jovem brasileiro voltaram a duelar na terceira rodada de Roland Garros, em junho. Mais uma vez, o europeu venceu por sem perder sets: 6/2, 6/4 e 6/2.

Em 2024, Draper chegou à final de Brisbane, quando acabou superado pelo tcheco Jiri Lehecka, por 6/4, 4/6 e 6/3.

Duelo de João Fonseca com Paul foi no saibro

Já Tommy Paul cruzou o caminho do número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no saibro, em abril. E venceu por duplo 7/6.

O americano, no ATP 250 de Adelaide, tem como melhor resultado, em duas participações, a semifinal de 2025, quando foi superado pelo campeão, o canadense Felix Auger-Aliassime. No ano anterior, curiosamente, seu algoz foi Draper, nas quartas de final.