Tênistória: Em 2002, Brasil atropelou o Canadá na Davis no caldeirão do Rio
Há 24 anos, Guga e companhia derrotaram os rivais no Marapendi
De sexta a sábado, em Vancouver, no Canadá, sem João Fonseca, que optou por ficar de fora dessa vez, o Brasil tem um grande desafio pela Copa Davis. Pois o Tênistória desta terça-feira relembra que a seleção brasileira tem boas recordações contra o rival na competição.
Até hoje, de 1957 a 2007, o Brasil ganhou quatro dos seis duelos contra os canadenses no principal torneio entre países do tênis mundial.
E uma das vitórias sobre o Canadá aconteceu no saibro do Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o apoio incondicional da torcida sempre foi uma marca registrada. No mesmo local, Guga Kuerten e companhia conquistaram outras duas classificações históricas na competição.
De 20 a 22 setembro de 2002, os anfitriões Guga, Fernando Meligeni e André Sá garantiram o passeio por 4 a 0 contra os canadenses.
Naquela semana, Meligeni abriu os trabalhos derrotando Frank Dancevic, por 6/2, 7/5, 2/6 e 7/5. Em seguida, Guga, que vinha do título do Brasil Open, na Costa do Sauípe, na Bahia, sobre o argentino Guillermo Coria, conquistou a vitória mais tranquila daquele triunfo: 6/4, 7/6 e 6/0 sobre o veterano Daniel Nestor.
Guga voltou à quadra no segundo dia. Dessa vez, ao lado de André Sá, dupla vice-campeã do torneio na Bahia, na semana anterior. Os rivais da vez foram Nestor e Simon Larose, que começaram dominando a partida e largaram na frente. Mas os donos da casa viraram e ganharam por 3 a 2, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5), 6/1, 4/6 e 6/2. O triunfo selou a classificação brasileira ao Grupo Mundial (1ª Divisão) de 2003. Já com o confronto definido, André Sá venceu Dancevic (6/3 e 6/2) no último dia.
Vitórias épicas no Marapendi
No mesmo palco dos 4 a 0 sobre o Canadá, em 2002, a torcida foi fundamental em outros dois duelos históricos. Em abril de 2000, Meligeni, no quinto e último confronto, garantiu a classificação diante da Eslováquia, ao derrotar Karol Kucera, por 5/7, 7/6, 6/2 e 6/4. No final, os torcedores invadiram a quadra para celebrar a vaga.
Um ano depois, novamente no Marapendi, Guga, Meligeni, Jaime Oncins e Alexandre Simoni brilharam nos 4 a 1 sobre o Marrocos. O ex-número 1 do mundo derrotou Karin Alami (6/7, 6/2, 3/6, 6/1 e 6/2) e Fininho superou Hicham Arazi (6/4, 5/7, 6/3, 4/3 e desistência) e a vaga veio nas duplas: Oncins e Simoni superaram Alami e Arazi, por triplo 6/3. No dia seguinte, já com o duelo definido, Guga venceu Mounir El Aarej (duplo 6/2) e Simoni foi superado por Alami (6/4, 0/6 e 6/3.
Outros duelos com o Canadá
No último confronto contra o Canadá, há quase 19 anos, no saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis, Guga, Sá, Ricardo Mello e Flávio Saretta garantiram o triunfo por 3 a 1. Os três pontos dos donos da casa vieram nas simples, com Mello ganhando de Frank Dancevic, e Saretta derrotando Peter Polansky e Frederic Niemeyer. Nas duplas, Guga e Sá perderam para Niemeyer e Daniel Nestor.
Em 2003, jogando em casa, no carpete, o Canadá venceu uma disputa bastante equilibrada, por 3 a 2. Saretta derrotou Niemeyer, mas perdeu para Dancevic (no quinto e decisivo jogo). Guga, por sua vez, ganhou de Simon Larose, mas foi superado por Nestor. Nas duplas, Nestor e Niemeyer levaram a melhor sobre o ex-número 1 do mundo e Sá.
A primeira vitória canadense sobre o Brasil na Davis foi em 1990, em casa, por 4 a 1. Naquela edição, os visitantes foram representados por Danilo Marcelino, Luiz Mattar e Fernando Roese. O único ponto brasieliro foi marcado por Mattar contra Grant Connell, nas simples.
Recordista de participações pelo país na competição (40 confrontos), o gaúcho Thomaz Koch foi um dos heróis da vitória sobre os rivais, em julho de 1970, no Clube Pinheiros, em São Paulo, no saibro. Ao lado de Edson Mandarino, o gurú do tênis brasileiro também venceu as duplas naquela ocasião (e cada um venceu uma partida de simples). No final, triunfo por 3 a 2.
Davis: Primeira vitória foi na grama
Mesmo jogando como visitante e na grama, o Brasil também saiu vitorioso do primeiro embate contra o Canadá, por 3 a 2, em julho de 1957. Carlos Alberto Fernandes, Armando Vieira e José Aguero participaram da campanha daquele ano. Os dois primeiros venceram suas partidas de simples e formaram a dupla que marcou mais um ponto para o Brasil.
