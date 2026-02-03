Rio Open tem novo patrocinador; torneio é neste mês

Mais uma marca junto ao Rio Open. O torneio de tênis que será disputado esse mês passou a ter a Mantecorp Skincare como patrocinadora. Mais especificamente, o protetor solar Episol será o produto oficial destacado pela empresa de produto de cuidado com a pele.

continua após a publicidade

No Instagram, a companhia publicou um vídeo da campanha com o texto a seguir.

"O sol é intenso. O jogo é de alto nível. E a proteção também. O protetor solar oficial do Rio Open Oficial 2026 é da Mantecorp Skincare, levando proteção e cuidado avançado para o maior torneio de tênis da América do Sul. Dentro e fora das quadras, é ciência que protege a pele. Mantecorp Skincare: a marca mais prescrita pelos dermatologistas."

Na publicação, o perfil oficial do torneio respondeu:

"Nos vemos em breve (e protegidos)"

A competição tem quatro níveis de patrocínio, sendo o maior deles - cuja logomarca aparece ao lado do nome da competição no site do torneio - a operadora de telefonia Claro. Ao todo, são 50 empresas junto ao torneio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Top 5 do mundo anuncia desistência por lesão

No último domingo, pelas redes sociais, o italiano Lorenzo Musetti anunciou que não irá participar do Rio Open, por conta de uma lesão. Além disso, também ficará de fora do torneio antecedente, o ATP 250 de Buenos Aires. O tenista se machucou em partida contra Novak Djokovic, quando o vencia por 2 sets a 0, nas quartas de final do Australian Open.

No Rio Open, Lorenzo, participante melhor ranqueado, seria o cabeça de chave número 1 do torneio. Por meio de um vídeo, o italiano lamentou a decisão que teve que ser tomada:

continua após a publicidade

— Depois da minha lesão no Australian Open, eu e minha equipe avaliamos a situação e, infelizmente, preciso informar que a recuperação vai levar mais tempo do que esperávamos e não poderei participar do torneio no Rio. Estou realmente muito triste porque estava animado em dividir o meu tênis com vocês e sentir a energia dos fãs brasileiros e a paixão que vocês têm pelo esporte. Desejo que tudo vá bem e que seja um evento maravilhoso para todos. Espero voltar em breve para o Brasil.