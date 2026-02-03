Uma cena inusitada marcou a primeira rodada do ATP 250 de Montpellier nesta segunda-feira (2). Em um duelo entre franceses, Giovanni Perricard precisou abandonar a partida logo após a vitória de Arthur Gea no set inicial. O motivo foi uma lesão no olho esquerdo causada pelo próprio tenista.

O lance aconteceu ainda na primeira parcial, enquanto Perricard perdia por 5 a 3. Durante o rally, o francês correu para perto da rede para tentar salvar o ponto com um voleio. O movimento, no entanto, levou a bola direto ao seu olho esquerdo. Veja o lance abaixo:

O tenista de 22 anos foi atendido em quadra e ainda tentou retornar ao jogo. Com problemas na visão, perdeu o último game, e o adversário fechou o set. A decisão de abandonar a partida veio em seguida.

— Nunca é fácil ver um amigo assim. Obviamente, eu não queria que fosse assim, mas faz parte do jogo. Ele tocou na bola sem querer — desejou Gea após o jogo, ao compatriota após a classificação por W.O.

Giovanni Perricard machuca olho em ATP 250 de Montpellier (Foto: Reprodução)

