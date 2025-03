João Fonseca fez mais uma vítima no Challenger de Phoenix: neste sábado (15), o brasileiro venceu o experiente Kei Nishikori por 2 sets a 0, em duplo 6/3, e garantiu um lugar na decisão da competição. Em triunfo sem grandes dificuldades, o carioca contou com uma excessividade de erros não forçados do adversário e administrou bons sets de saque para conquistar a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esta foi a quarta vitória da joia carioca na trajetória no Arizona: antes, já havia eliminado o russo Pavel Kotov, o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. A missão final será diante de Alexander Bublik, do Cazaquistão, número 82 do mundo.

🎾 FONSECA BATE NISHIKORI: COMO FOI O JOGO?

João iniciou o set inicial com dificuldades impostas por Nishikori, mas confirmou o saque em seus primeiros games, enquanto o nipônico teve um pouco mais de tranquilidade no seu serviço. A primeira quebra veio no sexto set, quando o brasileiro mostrou agressividade em bolas na paralela e empurrou o oponente para trás na quadra, forçando erros e conquistando a vantagem no marcador em 4/2.

continua após a publicidade

No game seguinte, Kei mostrou a qualidade da escola japonesa e forçou as trocas o quanto pôde, mas um saque a mais de 200 km/h e uma paciência maior do que se costuma ver no jogo do carioca ampliaram a diferença para três games. O asiático conseguiu se defender no seu saque e, mesmo sendo forçado a ir ao ponto de vantagem, buscou um belo voleio para diminuir; entretanto, tendo dois set points, Fonseca se aproveitou de novos erros não forçados e contou com devolução para fora para fechar a parcial em 6/3.

➡️ Luisa Stefani firma parceria com ex-nº 1 Babos na próxima série de torneios

Nishikori abriu o segundo set confirmando seu serviço e contando com a sorte de um toque na fita para amortecer a bola e lhe garantir o ponto - o que já havia acontecido uma vez antes no confronto. Os três games seguintes foram de confirmação: no quinto, com saque do ex-top 10 do mundo, João cresceu, teve chances de quebra e conseguiu concretizar a vantagem no marcador com mais erros do japonês, acelerando bolas sempre no forehand.

continua após a publicidade

Com a quebra contra, o japonês tentou tirar a desvantagem no game seguinte, mas um slice de forehand do brasileiro deixou a vitória mais perto. Precisando confirmar o saque para sobreviver, Kei fez um game ruim, e em uma cruzada forte de direita, João Fonseca fechou o jogo e deu sequência a uma grande história no Arizona.

João Fonseca em ação no Challenger de Phoenix contra Kei Nishikori (Foto: Foto: Clive Brunskill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

👀 O QUE VEM PELA FRENTE?

Na final, Fonseca terá um novo compromisso complicado: o brasileiro enfrentará Alexander Bublik, de 27 anos. Em sua semifinal, o cazaque venceu o português Nuno Borges em parciais de 6/3 e 6/4, e alcançou a vaga na final, onde terá a dura missão de parar o diamante carioca em ascensão.

Na segunda metade de 2024, João viveu um momento iluminado ao conquistar dois títulos de Challenger: Lexington e Camberra, além do ATP Next Gen Finals, em disputa com os oito melhores tenistas sub-20 do mundo. Neste ano, já ergueu a taça do ATP de Buenos Aires em campanha histórica, superando quatro atletas da casa, e esteve em quadra nos principais torneios do circuito, como o Australian Open e o Masters 1000 de Indian Wells.