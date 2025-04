O carioca Fernando Romboli, aos 36 anos, segue em grande sequência e levantou, neste domingo (6), o título de duplas do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, ao lado do australiano John Patrick Smith.

Os dois derrotaram na final a dupla do mexicano Santiago Gonzalez e do argentino Federico Gomez por 6/1 6/4, após 1h04min de duração.

A conquista levará Romboli ao top 60, com o 60º lugar, seis acima da marca atual. Assim, o experiente tenista brasileiro terá seu melhor ranking da carreira.

A campanha

Na campanha em Houston, a dupla do brasileiro estreara com vitoria sobre os americanos e convidados Learner Tien e Jenson Brooksby. Depois, a parceria superou Ryan Seggerman e Patrik Trhac, também dos EUA, numa batalha de dois tiebreaks. Já a vaga na final veio com vitória sobre os australianos Matthew Christopher Romios e Adam Walton, por 7/6 e 6/3.

Romboli foi semifinalista em Indian Wells

Romboli volta a ganhar um ATP após quase quatro anos. Ele havia faturado Umag, na Croácia, em 2021, ao lado do espanhol David Vega.

O tenista havia feito campanha incrível no Masters 1000 de Indian Wells onde entrou como alternate e, ao lado de Smith, foi até a semifinal. Os dois só perderam para o americano Sebastian Korda e o australiano Jordan Thompson, por 3/6, 6/3 e 10/8.



Na semana seguinte, ainda em março, Romboli chegou à final do Challenger de Cordoba, ao lado de Matias Soto. os dois perderam o título para os poloneses Piotr Matuszewsk e Karol Drzewiecki.

Fernando Romboli saca em vitória em Indian Wells (divulgação)