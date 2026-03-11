Europeus reagem à atuação de João Fonseca contra Sinner: 'Teve chances'

O brasileiro João Fonseca foi eliminado do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O revés aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11), diante de Jannik Sinner, atual número dois do mundo no ranking da ATP. A derrota aconteceu por 2 sets a zero, com parciais 7-6(6) e 7-6(4).

➡️ Sinner ganha cinco pontos seguidos e vence tiebreak contra João Fonseca; vídeo

Mesmo com a derrota, a atuação do tenista brasileiro foi destaque entre os torcedores europeus que acompanhavam a partida. O talento de João Fonseca se sobressaiu durante diversos momentos do confronto, tendo oportunidades de surpreender o italiano.

Nas redes sociais, o jovem, de apenas 19 anos, recebeu elogios por conta da atuação contra o número dois do mundo. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Fonseca melhorou muito Ele mostrou a todos hoje o seu enorme potencial! Derrotou um dos melhores jogadores do Sinner com apenas 19 anos, depois de um começo de ano difícil e mesmo ainda não sendo um jogador totalmente desenvolvido. Simplesmente incrível!".

Tradução: "João Fonseca, que você continue jogando assim, porque que atuação!

Tradução: "Fonseca desperdiçou algumas oportunidades contra Sinner. Você só vai melhorar daqui para frente, João".

Tradução: "Independentemente do resultado, João Fonseca acaba de exibir suas qualidades em um dos maiores palcos do tênis. Neste momento, ele está se apresentando ao mundo. Vamos ver se ele consegue continuar lutando contra Jannik Sinner".

Como foi João Fonseca x Jannik Sinner

João Fonseca, aos 19 anos, que perdia por 5/2 o segundo set, fez mais uma grande partida no Masters 1000 de Indian Wells, uma das maiores da carreira, certamente. Mas, dessa vez, não foi o suficiente para alcançar uma inédita fase de quartas de final nesse nível de torneio. Méritos para o favorito italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, que salvou três set points no tiebreak da primeira parcial (perdia por 6/3) e venceu o brasileiro por 7/6 (6) e 7/6 (4), em 2h01m.

Foi a primeira vez que o tenista carioca, número 35 do mundo, alcança as oitavas de final em um torneio desse nível. O próximo desafio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o Masters 1000 de Miami, que começa na quarta, dia 18. Ano passado, o brasileiro alcançou a terceira rodada no torneio na Flórida.