Estreia de Bia Haddad no Australian Open: horário e onde assistir
Confronto com Yulia Putintseva será no sábado (17), às 21h (de Brasília)
O ano de 2026 para os fãs de tênis começa, oficialmente, neste sábado (17). A número 1 do Brasil, Bia Haddad, tem seu primeiro desafio de majors definido no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A paulistana enfrenta a cazaque Yulia Putintseva (105ª do ranking) a partir das 21h (horário de Brasília).
Ficha técnica: ✅🎾
Australian Open - Bia Haddad x Yutia Putintseva
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Rod Laver Arena. Melbourne, na Austrália:
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
Disputado em quadras duras, o torneio é crucial para a brasileira após um 2025 de altos e baixos, marcado por problemas físicos e psicológicos que anteciparam o encerramento de seu ciclo, em setembro. Depois de um período de descanso para corpo e mente, a atual número 59 do mundo busca a recuperação e o retorno ao seu melhor nível.
Bia Haddad tenta superar próprio recorde no Australian Open
Aos 29 anos, Bia Haddad Maia já alcançou a terceira rodada em todos os quatro Grand Slams da carreira. Em Melbourne, na Austrália, o desafio é defender os 130 pontos da terceira fase, marca atingida nas últimas duas edições do Australian Open.
Em 2025, a tenista superou a qualifier argentina Julia Riera e a russa Erika Andreeva. No ano anterior, os triunfos vieram contra a tcheca Linda Fruhvirtova e a russa Alina Korneeva.
Um grande objetivo se impõe à paulistana: superar a marca histórica do tênis nacional. Até hoje, nas simples, nenhum tenista do país avançou além da terceira fase em Melbourne. Além dela, apenas Gustavo Kuerten, em 2004, conseguiu vencer duas partidas no primeiro Grand Slam do calendário mundial.
