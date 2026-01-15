Alcaraz vence De Minaur em exibição e faz mistério sobre Australian Open

Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, superou o australiano Alex De Minaur em uma partida de exibição realizada nesta quinta-feira (15) na Rod Laver Arena, em Melbourne. O tenista espanhol derrotou o sexto colocado do ranking mundial por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma quadra lotada no complexo onde será disputado o Australian Open.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após a vitória contra De Minaur, Alcaraz evitou revelar detalhes sobre sua preparação para a temporada durante entrevista na quadra.

— Se eu te disser os jogadores vão saber. Você tem que seguir assistindo aos jogadores, todos trabalhando bem duro, é preciso estar preparado para isso. Sobre mim, tenho minhas coisas. Digo várias vezes para manter meu foco, não perder o foco durante as partidas e nem no torneio, fazer as coisas fora da quadra de forma melhor. É algo que estou trabalhando duro, estar feliz, comportar-se bem.

➡️ Federer exalta Fonseca antes da estreia no Australian Open: 'O céu é o limite'

Torcedores do espanhol Carlos Alcaraz seguram cartazes antes de treino em Melbourne em 15 de janeiro de 2026, antes do Aberto da Austrália, que começa no dia 18. (Foto: David Gray/AFP)

Carlos Alcaraz busca vitória inédita

O confronto serviu como preparação final para o espanhol antes de sua estreia no primeiro Grand Slam do ano, onde enfrentará o tenista local Adam Walton (79º) na rodada inicial. Alcaraz busca na Austrália o único dos quatro principais torneios que ainda falta em seu currículo, já tendo conquistado os outros três Grand Slams do circuito.

Caso vença o torneio australiano, o jovem tenista terá a oportunidade de se tornar o mais jovem da história a completar o Career Grand Slam, feito que consiste em vencer os quatro principais torneios em anos diferentes.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Este foi o segundo compromisso de Alcaraz na temporada 2026, ainda sem participações em torneios oficiais. Ele havia entrado em quadra no último sábado (10), quando superou o italiano Jannik Sinner em exibição na Coreia do Sul.