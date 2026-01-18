Djokovic nega aposentadoria e diz que ainda é páreo para Alcaraz e Sinner

Novak Djokovic ainda está longe da aposentadoria. No último sábado (17), antes da estreia no Australian Open 2026, o sérvio afirmou que o desejo de competir segue e garantiu que ainda é páreo para os líderes do ranking, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

— Ainda estou vivendo meu sonho e posso competir com os melhores. A adrenalina é quase como uma droga; a sensação de competir é viciante. Ainda sou o número quatro do mundo. Quando chegar a hora certa, vou avisar. Por enquanto, estou aqui para brigar — comentou o tenista em entrevista coletiva no Melbourne Park.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic inicia sua 21ª participação no Aberto da Austrália, torneio do qual é o maior vencedor da história com dez títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023).

continua após a publicidade

Novak Djokovic avança às semifinais do Masters 1000 de Xangai 2025 (Foto: Hector Retamal/AFP)

Os números do sérvio em Melbourne são assustadores: 99 vitórias em 109 partidas. Caso vença na primeira rodada, Djokovic alcançará a histórica marca de 100 triunfos no primeiro Major da temporada.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

➡️Loio no Lance! da euforia à preocupação com João Fonseca

continua após a publicidade

Djokovic disputa Australian Open em situação atípica

Aos 38 anos, o sérvio não disputa nenhum torneio preparatório para a competição em Melbourne pela primeira vez em oito anos. Sem jogar um torneio desde o título em Atenas, na Grécia, no início de novembro, Nole inicialmente participaria do ATP 250 de Adelaide, também em solo australiano, a partir de segunda-feira (12). No entanto, no dia 5, anunciou a desistência do torneio.