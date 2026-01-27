Alcaraz quebra escrita e vai à semifinal do Australian Open

Com seis títulos de Grand Slams, aos 22 anos, dois em Roland Garros, dois em Wimbledon e outro par de conquistas no US Open, Carlos Alcaraz nunca havia passado das quartas de final do Australian Open. Pois, nesta terça-feira (27), o líder do ranking quebrou a escrita, ao derrotar o anfitrião Alex De Minaur (6º), por 7/5, 6/2 e 6/1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Na sexta-feira, sem horário definido ainda, o número 1 do mundo decide uma vaga à final contra o alemão Alexander Zverev (3º), que, mais cedo, eliminou o americano Learner Tien (29º), por 3 sets a 1. O duelo será um tira-teima, já que, até hoje, cada um venceu seis partidas. Em Melbourne, a vantagem é do número 3 do ranking (e atual vice-campeão), que derrotou o espanhol nas quartas de final de 2024. Já em Slams, o embate está empatado, com duas vitórias para cada: o alemão também derrotou o rival nas quartas de Roland Garros em 2022, mas foi superado na final em Paris dois anos depois e, também, nas quartas do US Open de 2023.

Zverev e Alcaraz farão um tira-teima nas semifinais do Australian Open (Reprodução)

Como foi a vitória de Alcaraz

Com uma quebra logo no segundo game, Alcaraz abriu 3/0. Mas, quando sacou em 3/1, o número 1 do mundo teve também o serviço quebrado.

A emocionante parcial teve mais quebras. Quando De Minaur serviu em 3/4, o adversário voltou a se impor. Na sequência, quando o espanhol sacou para o set em 5/3, nova quebra a favor do australiano. O anfitrião serviu em 5/6, 0/40, salvando três set points, mas, com um erro não-forçado que tocou na rede, cedeu nova quebra e perdeu a parcial (vídeo abaixo).

continua após a publicidade

O líder do ranking também conquistou uma quebra no segundo game do set seguinte. Dessa vez, abriu 3/0 e 4/1. Quando sacou em 4/2, o espanhol precisou salvar um break. No game seguinte, com nova quebra, Alcaraz fechou mais uma parcial.

Alcaraz repetiu o roteiro dos dois primeiros sets, com quebra sobre o rival no segundo game da terceira parcial. O incansável anfitrião ainda teve um break no terceiro game, salvo pelo oponente.

Apesar de toda a luta de De Minaur, que buscava uma inédita semifinal de Slam, o domínio de Alcaraz prevaleceu. E, no sexto game, o líder do ranking conquistou a última quebra do jogo. Em seguida, sacou para fazer história em Melbourne. O ponto final foi um ace.