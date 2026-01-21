Alcaraz se aproxima de marca inédita com nova vitória no Australian Open
Espanhol supera o alemão Yannick Hanfmann na segunda rodada em Melbourne
Carlos Alcaraz deu mais um passo rumo ao único Grand Slam que ainda não conquistou, aos 22 anos. Nesta quarta-feira, o líder do ranking despachou o alemão Yannick Hanfmann (102º), por 7/6 (4), 6/3 e 6/2, pela segunda rodada do Australian Open.
O jovem espanhol, que tem como melhor resultado, em Melbourne, as quartas de final nas últimas duas edições, enfrenta, na terceira rodada, o francês Corentin Moutet ou o qualifier americano Michael Zheng. Caso vença mais três jogos, Alcaraz será semifinalista pela primeira vez no torneio.
Como foi a vitória de Alcaraz
Hanfmann conquistou a primeira quebra do jogo no quarto game. Porém, em seguida, o espanhol deu o troco quando o rival sacou em 3/1. Dali em diante, o que se viu foi muito equilíbrio na parcial, que durou 78 minutos e terminou com uma bola para fora do alemão, no tiebreak, para alívio do espanhol (vídeo abaixo).
Tal como no primeiro set, a quebra inicial do segundo veio no quarto game. Dessa vez, a favor do líder do ranking. Em seguida, Alcaraz sacou para abrir 4/1. E, no oitavo game, sacou para fechar parcial, que durou 43 minutos.
Hanfmann pediu atendimento médico antes de começar o terceiro set. E, logo no terceiro game, voltou a ser quebrado. Não satisfeito, o líder do ranking repetiu a dose no sétimo game.
Em seguida, o número 1 do mundo ainda salvou quatro breaks antes de sacramentar mais uma vitória em Melbourne. A 13ª em 17 partidas no torneio.
