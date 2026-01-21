Alcaraz se aproxima de marca inédita com nova vitória no Australian Open

Carlos Alcaraz deu mais um passo rumo ao único Grand Slam que ainda não conquistou, aos 22 anos. Nesta quarta-feira, o líder do ranking despachou o alemão Yannick Hanfmann (102º), por 7/6 (4), 6/3 e 6/2, pela segunda rodada do Australian Open.

O jovem espanhol, que tem como melhor resultado, em Melbourne, as quartas de final nas últimas duas edições, enfrenta, na terceira rodada, o francês Corentin Moutet ou o qualifier americano Michael Zheng. Caso vença mais três jogos, Alcaraz será semifinalista pela primeira vez no torneio.

Como foi a vitória de Alcaraz

Hanfmann conquistou a primeira quebra do jogo no quarto game. Porém, em seguida, o espanhol deu o troco quando o rival sacou em 3/1. Dali em diante, o que se viu foi muito equilíbrio na parcial, que durou 78 minutos e terminou com uma bola para fora do alemão, no tiebreak, para alívio do espanhol (vídeo abaixo).

Tal como no primeiro set, a quebra inicial do segundo veio no quarto game. Dessa vez, a favor do líder do ranking. Em seguida, Alcaraz sacou para abrir 4/1. E, no oitavo game, sacou para fechar parcial, que durou 43 minutos.

Hanfmann pediu atendimento médico antes de começar o terceiro set. E, logo no terceiro game, voltou a ser quebrado. Não satisfeito, o líder do ranking repetiu a dose no sétimo game.

Em seguida, o número 1 do mundo ainda salvou quatro breaks antes de sacramentar mais uma vitória em Melbourne. A 13ª em 17 partidas no torneio.