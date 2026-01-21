menu hamburguer
Alcaraz se aproxima de marca inédita com nova vitória no Australian Open

Espanhol supera o alemão Yannick Hanfmann na segunda rodada em Melbourne

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
02:57
O espanhol Carlos Alcaraz bate por entre as pernas na vitória sobre o alemão Yannick Hanfmann (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
O espanhol Carlos Alcaraz bate por entre as pernas na vitória sobre o alemão Yannick Hanfmann (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Carlos Alcaraz deu mais um passo rumo ao único Grand Slam que ainda não conquistou, aos 22 anos. Nesta quarta-feira, o líder do ranking despachou o alemão Yannick Hanfmann (102º), por 7/6 (4), 6/3 e 6/2, pela segunda rodada do Australian Open.

O jovem espanhol, que tem como melhor resultado, em Melbourne, as quartas de final nas últimas duas edições, enfrenta, na terceira rodada, o francês Corentin Moutet ou o qualifier americano Michael Zheng. Caso vença mais três jogos, Alcaraz será semifinalista pela primeira vez no torneio.

Como foi a vitória de Alcaraz

Hanfmann conquistou a primeira quebra do jogo no quarto game. Porém, em seguida, o espanhol deu o troco quando o rival sacou em 3/1. Dali em diante, o que se viu foi muito equilíbrio na parcial, que durou 78 minutos e terminou com uma bola para fora do alemão, no tiebreak, para alívio do espanhol (vídeo abaixo).

Tal como no primeiro set, a quebra inicial do segundo veio no quarto game. Dessa vez, a favor do líder do ranking. Em seguida, Alcaraz sacou para abrir 4/1. E, no oitavo game, sacou para fechar parcial, que durou 43 minutos.

Hanfmann pediu atendimento médico antes de começar o terceiro set. E, logo no terceiro game, voltou a ser quebrado. Não satisfeito, o líder do ranking repetiu a dose no sétimo game.

Em seguida, o número 1 do mundo ainda salvou quatro breaks antes de sacramentar mais uma vitória em Melbourne. A 13ª em 17 partidas no torneio.

O espanhol Carlos Alcaraz na vitória sobre o alemão Yannick Hanfmann (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
