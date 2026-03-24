Bia Haddad muda calendário e escolhe disputar torneio menor

Bia Haddad não vive um bom momento na carreira no tênis profissional. A brasileira anunciou uma mudança em seu calendário ao desistir do WTA 500 de Charleston, que acontece na semana seguinte ao WTA 1000 de Miami, e adicionou o WTA 125 de Oeiras à sua programação.

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Com a alteração, o próximo compromisso da tenista no circuito será a disputa do Grupo I das Américas da Billie Jean King Cup, entre os dias 8 e 11 de abril, em Ibagué, na Colômbia. Na ocasião, ela jogará ao lado de Gabriela Cé, Nauhany Silva e Luísa Stefani.

Uma semana depois, a paulista iniciará sua temporada europeia no saibro em Oeiras, em Portugal, torneio que ocorre simultaneamente ao WTA 500 de Stuttgart e ao WTA 250 de Rouen. Assim, Bia pretende resgatar a confiança necessária para voltar a disputar torneios que valem mais pontos.

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A única vitória da paulistana no ano foi no quali de Doha, no Qatar, contra jogadora sem ranking, e sua derrota mais frecente aconteceu em Miami, quando caiu por 6/3 6/2 para a turca Zeynep Sonmez, 83ª.

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Bia Haddad perde e é eliminada do Masters 1000 de Miami (Foto: Reprodução X)

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Sabalenka domina Masters 1000 em Miami

A npumero 1 do mundo, Aryna Sabalenka é a grande favorita pelo título em Miami. Nas oitavas derrotou a chinesa Zheng Qinwen, 26ª do ranking da WTA - parciais de 6/3 e 6/4. Agora a belarrussa de 27 anos encara a americana Hailey Baptiste, 45ª do ranking. Vai ser a primeira vez que as duas medem forças.

Apesar do domínio, ainda estam vivas no torneio Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula.