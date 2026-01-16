Carlos Alcaraz tem nova chance para 'desencantar' no Australian Open

É possivel duvidar das chances de título de um tenista que venceu dois dos últimos três Grand Slams? No caso de Carlos Alcaraz, vencer o Australian Open, o único desse nível que lhe falta, tem sido um sonho adiado nas últimas temporadas. Afinal, até hoje, nas quatro primeiras tentativas, o espanhol, de 22 anos, tem como melhor resultado as quartas de final, em 2024 e 2025. Por ora, são 11 vitórias em 15 jogos no torneio, que começa neste sábado, às 21h (de Brasília).

Ao Lance!, Fernando Meligeni, semifinalista de Roland Garros em 1999 e da Olimpíada de 1996, em Atlenta, comentou a performance do líder do ranking mundial no primeiro Grand Slam da temporada:



- É um pouco cedo. São dois anos que ele está arrebentando e, às vezes, acontece de ter um campeonato que você não emplaca. Não vejo um motivo especial para isso, acredito que seja uma questão de tempo. Em algum momento ele vai jogar bem na Austrália, que tem todas as características que o Alcaraz gosta, a bola é rápida, é um pouco de calor, mas não vejo isso como problema para ele, que já ganhou em locais muito quentes. Daqui a pouco ele vai ganhar o Australian Open. E pode ser nesse ano.

O ex-duplista Bruno Soares, que vai estrear na ESPN como comentarista, no Australian Open, também vê Alcaraz perto de superar os tropeços em Melbourne:



- Ele terminou o ano muito forte e, cada temporada que passa, está jogando melhor, mais maduro, experiente e preparado. Então, a tendência é que os resultados melhorem cada vez mais, ou a sua maturidade dentro de quadra e a forma de entender as poucas dificuldades que ele tem com algum tipo de piso. Acredito que ele vai ser campeão, mas talvez não nesse ano.

Rompimento de Alcaraz com Ferrero pode pesar

Tanto para Sylvio Bastos quanto para Domingos Venâncio, respectivamente, comentaristas da ESPN e do Sportv, o rompimento com o técnico Juan Carlos Ferrero pode atrapalhar o líder do ranking. A parceria entre o ex-treinador e o pupilo começou em 2018.

- Não acho que ele ganha o Australian Open esse ano. A saída do Ferrero e a falta de ritmo do início da temporada vão fazer a diferença - aposta Bastos.



- Alcaraz tem tudo para passar das quartas, está jogando uma barbaridade. Hoje diria que ele é o segundo favorito, mas ele teve uma mudança até traumática na equipe técnica, também esteve mais ativo nas exibições, ninguém sabe como ele estará após essas mudanças. Acredito que ele é favorito contra todos, menos o Sinner (Jannik, italiano, atual bicampeão) - prevê Domingos.