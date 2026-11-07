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Palmeiras tem dois desfalques confirmados para duelo com o Vasco

Paulinho e Jefté seguem como baixas para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
07/11/2026 05:05
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Paulinho está relacionado pelo Palmeiras para o Dérbi contra o Corinthians
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras tem duas baixas confirmadas para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, neste domingo (8). Paulinho ainda não voltou a treinar com o elenco desde a lesão sofrida diante do Fluminense, pela Libertadores, e está fora da partida.

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O camisa 10 sofreu um trauma na panturrilha em 21 de outubro e segue sem condições de jogo. O Palmeiras não estipulou um prazo para seu retorno e espera utilizar a pausa para a Data Fifa para avançar em sua recuperação.

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Jefté, por outro lado, continua afastado após testar positivo em exame antidoping. O lateral aguarda a definição da data do julgamento, que determinará eventual punição, e está impedido de frequentar as instalações do clube, inclusive para dar continuidade ao tratamento de uma lesão no joelho.

Ramón Sosa, por sua vez, pode ser a principal novidade entre os relacionados. O atacante paraguaio treinou sem restrições com o elenco na última sexta-feira (6) e, caso participe novamente das atividades neste sábado (7), deve ficar à disposição de Abel Ferreira para o confronto decisivo contra o Vasco.

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O jogador sofreu uma lesão muscular durante a vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e não voltou a atuar desde então.

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Provável escalação do Palmeiras

O Palmeiras ainda realizará os últimos ajustes na atividade deste sábado (7), mas a tendência é de que Abel Ferreira mantenha o esquema com três zagueiros. Mauricio deve atuar ao lado de dois volantes no meio de campo, enquanto Flaco López e Jhon Arias formam a dupla de ataque.

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Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para encarar o Cruz-Maltino tem: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Piquerez; Arias e Flaco López.

Palmeiras e Vasco se enfrentam novamente neste domingo (8), após vitória alviverde por 1 a 0 no jogo de ida. A partida será disputada em São Januário, a partir das 17h (de Brasília), e definirá um dos finalista da Copa do Brasil.

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