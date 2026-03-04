Ex-técnico do Flamengo aponta fator decisivo para demissão de Filipe Luís

Conteúdo Especial

Filipe Luís deixou o comando do Flamengo na madrugada desta terça-feira (3) após vencer o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Diante do cenário, o Lance! falou com Paulo Silas, ex-treinador do Rubro-Negro e atual comentarista da ESPN.

Para o antigo técnico do clube carioca, Filipe Luís foi demitido do cargo por conta das derrotas para o Corinthians, na final da Supercopa do Brasil, e Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Ao analisar o caso, ele descartou possíveis imbróglios nos bastidores.

— Na minha opinião está diretamente ligado aos dois maus resultados recentes. Contra o Corinthians, na Supercopa, onde o Flamengo teve 20 minutos muito bons, onde pode encaminhar a vitória, mas não aconteceu. Depois, veio a derrota para o Lanús, onde o time não jogou bem na Argentina e o jogo da volta no Maracanã, as expectativas eram grandes, mas a virada não aconteceu — iniciou o ex-treinador, antes de completar.

— No Campeonato Carioca, mesmo estando na final, não tem o mesmo peso. Talvez, o peso dos dirigentes, do Filipe Luís ser jovem no meio de um grupo de jogadores numeroso e capacitados. No entendimento deles, o treinador pode não ter encontrado as melhores soluções. Acredito que se passa por aí — concluiu.

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro corre no mercado para oficializar a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, é o favorito para herdar o cargo do comando técnico do clube carioca.