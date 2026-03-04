Estilo de Leonardo Jardim no Cruzeiro é 'oposto' ao de Filipe Luís no Flamengo

Conteúdo Especial

A iminente contratação de Leonardo Jardim para o cargo de técnico do Flamengo é sinal de mudança "radical" no estilo de jogo da equipe. O português comandou o Cruzeiro na última temporada, com trabalho que apresentou características distantes daquelas que marcaram o time rubro-negro treinado por Filipe Luís, demitido na madrugada da última terça-feira (3) após goleada de 8 a 0 sobre o Madureira.

O jogo do Flamengo sob o comando do ex-lateral-esquerdo teve como marcas o domínio da posse de bola e a ocupação do campo adversário. Na última edição de Campeonato Brasileiro, o atual campeão foi quem mais teve a bola, em 62,1% do tempo. O número é supera por muito até mesmo o segundo melhor no quesito, o Corinthians, com "apenas" 55,7%.

Por sua vez, o Cruzeiro de Leonardo Jardim foi apenas o 14º time em posse de bola no Brasileirão 2025, com 47,7%. Em campo, o desempenho da equipe celeste foi dos melhores, já que terminou a competição em terceiro lugar com 70 pontos. No entanto, a estatística demonstra a assimetria entre o estilo dos futuro e antigo treinadores rubro-negros.

Ademais, o Cabuloso não só apresentou como característica um modelo mais reativo, como sofreu ao ser desafiado a propor o jogo. Não à toa, foi surpreendido com tropeços diante de times mais fechados, como as derrotas para Ceará e Santos em casa, Vasco em São Januário e o empate com o Juventude no Alfredo Jaconi.

Em outras competições, o cenário se repetiu, vide a campanha ruim na Sul-Americana com direito a derrota para o Mushuc Runa. Na Copa do Brasil, foi eliminado para o Corinthians em pleno Mineirão ao perder por 1 a 0, apesar de ter 63% de posse de bola.

As estatísticas comprovam a dificuldade do Cruzeiro de Leonardo Jardim em jogos em que precisou tomar a iniciativa. A equipe teve posse de bola superior a 53% em 23 partidas sob o comando do português, com aproveitamento de apenas 35%. Foram cinco derrotas, nove empates e nove derrotas no recorte.

Jogando "sem a bola", em jogos que teve 52% ou menos da posse, o cenário foi muito mais positivo. Em 32 partidas neste contexto, o Cabuloso venceu 21 jogos, empatou nove e perdeu apenas dois, um aproveitamento de 75%. Confira abaixo comparação mais detalhada.

Estatística >=53% de posse <52% de posse Total Jogos 23 32 55 Vitórias 5 21 26 Empates 9 9 18 Derrotas 9 2 11 Aproveitamento 35% 75% 58% Gols pró (média) 23 (1,0) 53 (1,65) 76 (1,38) Gols contra (média) 24 (1,04) 20 (0,63) 44 (0,8) Grandes chances (média) 42 (1,8) 71 (2,2) 113 (2,1) Grandes chances cedidas (média) 36 (1,6) 36 (1,1) 72 (1,3) Jogos sem sofrer gol (média) 7 (30%) 17 (53%) 24 (44%)

Flamengo teria de se adaptar ao jogo reativo

Caso Leonardo Jardim pretenda adotar o mesmo estilo de jogo utilizado no Cruzeiro em seu trabalho do Flamengo, a novidade seria uma mudança brusca e de certa forma incompatível com o elenco rubro-negro. Historicamente e sobretudo nos últimos anos, o Mais Querido está acostumado a ter a bola e propor o jogo, e os titulares usados por Filipe Luís ajudavam nesta ideia.

Alex Sandro e Varela, laterais titulares da equipe no último ano, não tem como ponto forte a velocidade para ajudar no escape pelas beiradas. Junto a isso, muitas vezes Filipe preferia escalar um meia pelos lados — principalmente na direita —, como Carrascal ou Paquetá, invés de um ponta de velocidade.

Além disso, alguns dos principais nomes do elenco, como Arrascaeta e Jorginho, têm como características principais o trato da bola. Pedro, por sua vez, não tem o físico de outrora para explorar espaços em transição como fez Kaio Jorge no Cruzeiro.

Assim, o elenco do Flamengo teria de se adaptar a uma nova realidade bem diferente daquela a que está acostumado. Nomes como Samuel Lino, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Gonzalo Plata podem ganhar maior importância na hierarquia. As respostas sobre o trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo devem começar a ser respondidas no próximo domingo (8), quando o Mais Querido enfrenta o Fluminense na final do Campeonato Carioca.

Novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro em 2025 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

