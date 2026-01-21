Brasileiros permanecem nas duplas do Australian Open

O tênis brasileiro permanece vivo no Australian Open. A dupla formada por Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski, além de Rafael Matos e Orlando Luz, garantiram vaga na segunda rodada das duplas, em Melbourne. Por outro lado, Laura Pigossi foi superada na estreia e se despediu do primeiro Grand Slam de 2026.

Dupla feminina confirma o favoritismo

Stefani, atual número 1 do Brasil e 14ª do ranking mundial de duplas, e Dabrowski, cabeças de chave número 5, não tiveram grandes dificuldades para despachar as americanas Jessica Pegula e McCartney Kessler por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (3).

O triunfo marca o aguardado reencontro da parceria Stefani/Dabrowski, que retorna ao circuito da WTA após cerca de dois anos. Juntas, entre 2020 e 2023, elas colecionaram conquistas importantes, como o WTA 1000 de Montreal e os vices no WTA de San Jose e no WTA 1000 de Cincinnati.

Na próxima fase, a dupla de Stefani e Dabrowski terá pela frente a colombiana Emiliana Arango e a francesa Elsa Jacquemot.

Matos e Luz também triunfam na Austrália

No masculino, os amigos de longa data Rafael Matos e Orlando Luz celebraram uma vitória sólida em sua estreia. A parceria brasileira superou os holandeses Jesper de Jong e Sem Verbeek em sets diretos: 7/5 e 7/6(7).

Matos e Luz, que já atuaram juntos desde a categoria juvenil, retomaram a parceria neste ano com o objetivo de disputar o circuito internacional. Em 2024, eles conquistaram juntos o título do ATP 250 de Bastad.

O desafio agora será contra os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz, cabeças de chave número 5 do torneio de duplas.

Dupla Rafael Matos e Orlando Luz (Foto: Divulgação)

Laura Pigossi se despede em participação surpresa

A medalhista olímpica Laura Pigossi, por sua vez, não repetiu o sucesso dos compatriotas. Jogando ao lado da jovem tcheca Sara Bejlek, a brasileira foi derrotada pelas tchecas Jesika Maleckova e Miriam Skoch por um placar de 6/2 e 6/1, na Quadra 14 do Melbourne Park.

A participação da paulista no torneio ocorreu de forma inesperada. Pigossi entrou na chave como "alternate", após a desistência da ucraniana Marta Kostyuk, que precisou se retirar devido a uma lesão no tornozelo sofrida no domingo.

