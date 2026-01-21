Sabalenka se aproxima de marca de Serena e Swiatek; entenda

Na noite desta terça-feira (20), Aryna Sabalenka deu mais um passo rumo ao quinto título de Grand Slam da carreira. A vítima da líder do ranking, na segunda rodada do Australian Open, foi a qualifier chinesa Zhuoxuan Bai, derrotada por 6/3 e 6/1, em apenas 1h12m.

Foi a 25ª vitória da tenista bielorrussa, em Grand Slams, como a número 1 do mundo, em 28 partidas. Desde 2000, apenas a americana Serena Williams (26) e a polonesa Iga Swiatek (27) precisaram de menos jogos para alcançar essa marca.

Sabalenka busca o terceiro título em Melbourne

Campeã em 2023 e 2024 e vice ano passado, Sabalenka enfrenta, na terceira rodada, a vencedora do jogo entre a austríaca Anastasia Potapova e a britânica Emma Raducanu.

Além dos dois troféus em Melbourne, a bielorrussa é atual bicampeã do US Open, onde conquistou seus outros Slams.

Responsável pela eliminação da brasileira Bia Haddad na estreia, a cazaque Yulia Putintseva também venceu dois jogos em Melbourne. Na segunda rodada, a vitória foi sobre a francesa Elsa Jacquemot, por 6/1 e 6/2. Sua terceira rival será a qualifier turca Zeynep Sonmez.