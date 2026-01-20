João Fonseca admite falta de ritmo após derrota no Australian Open

Foi com a maturidade e sinceridade de sempre que João Fonseca avaliou a derrota desta terça-feira, na estreia do Australian Open. O número 1 do Brasil e 32 do mundo, de 19 anos, que não jogava uma partida oficial desde o final de outubro, foi superado por 3 sets a 1 pelo americano Eliot Spizzirri (85º).

- Tentei meu melhor hoje. Penso que foi ruim por não estar jogando 100%, mas, ao mesmo tempo, me dá maturidade de continuar, para entender meu corpo, meus limites. Hoje não era o dia. Mas acho que ainda estou confiante, jogando bem. Tenho feito bons treinos. Só preciso de ritmo, acho que a temporada será boa para mim - reconheceu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, que não jogava uma partida oficial desde que perdeu na segunda rodada do Masters 1000 de Paris para o russo Karen Khachanov.

Desde então, o número 1 do Brasil fez uma partida-exibição, em oito de dezembro, em Miami, contra o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz. O duelo fez parte da pré-temporada de João Fonseca.

Inicialmente, o tenista carioca começaria a temporada no ATP 250 de Brisbane. De lá, seguiria para o ATP 250 de Adelaide, também na Austrália, antes do primeiro Grand Slam do ano. Mas uma lesão na lombar o fez desistir desses que seriam seus dois primeiros torneios em 2026.

- Precisei de mais tempo. Desde o começo de Brisbane, eu não estava jogando, e quando voltei, ainda estava devagar. Depois parei novamente. Então foram quase 15 dias sem bater na bola 100%, sem muita intensidade - continuou o 32º do mundo, que, ao desistir de Adelaide, revelou que nascera com a lombar retificada, que requer alguns cuidados para minimizar as dores.

- Não me arrependo de nada. Penso que existem coisas na vida que você precisa tirar algo positivo. Minhas costas estão 100%, estou saudável novamente, só precisei de tempo. Foi bom para ver como lidar com uma partida de cinco set e fui cansando mais cedo. Precisei de ritmo, mas foi bom ter essa experiência, ver meus limites, como eu posso ir - continuou o brasileiro, que elogiou o saque (14 aces) e as devoluções de Spizzirri.

João Fonseca vai cair no ranking

Como defendia a segunda rodada alcançada ano passado, o número 1 do Brasil deve perder algumas posições no ranking.

Por ora, João Fonseca vai cair uma posição. Mas nomes como o argentino Sebastian Baez, o espanhol Jaume Munar, o americano Learner Tien e o francês Corentin Moutet estão entre os que podem ultrapassar o tenista carioca na próxima atualização. Esses quatro tenistas venceram a estreia em Melbourne.

O próximo desafio do número 1 do Brasil é o ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, onde vai defender o título, a partir de 9 de fevereiro.

Na semana seguinte, o carioca joga o Rio Open, onde perdeu na estreia de 2025, dois dias após ser campeão na capital argentina.

Spizzirri, por sua vez, já garante um salto de sete posições no ranking, assumindo, pelo menos, o 76º lugar na próxima atualização (após Melbourne, em dois de fevereiro). Será o melhor da carreira do americano, de 24 anos.