menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Próximos compromissos de João Fonseca após revés no Australian Open

Em Buenos Aires, João defenderá seu título de 2025

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/01/2026
13:56
Eliot Spizzirri, dos EUA, é parabenizado por João Fonseca, do Brasil, após vitória no Australian Open em Melbourne, em 20/1/2026 (Foto: William West/AFP)
imagem cameraEliot Spizzirri, dos EUA, é parabenizado por João Fonseca, do Brasil, após vitória no Australian Open em Melbourne, em 20/1/2026 (Foto: William West/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após um início de temporada turbulento, e recente derrota em sua estreia como cabeça de chave no Australian Open, João Fonseca terá o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, para uma possível reabilitação. O torneio, disputado no saibro, ocorrerá entre 9 e 15 de fevereiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A competição tem um significado especial para o jovem atleta: foi justamente na capital argentina que ele conquistou seu primeiro título profissional em 2025. Agora, Fonseca terá o desafio de defender os pontos e o troféu obtidos na edição anterior para manter sua ascensão no ranking.

➡️ João Fonseca admite falta de ritmo após derrota no Australian Open
➡️ Tênistória: Anfitriões amargam jejum de cinco décadas no Australian Open

continua após a publicidade
João Fonseca se estica todo para devolver a bola contra o
João Fonseca se estica todo para devolver a bola contra o americano Eliot Spizzirri no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Início de temporada desafiador

O começo de 2026 tem sido complicado para o brasileiro. Ele precisou abandonar os torneios de Brisbane e Adelaide, na Austrália, por questões de saúde e foi eliminado logo na primeira rodada do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

Para a disputa em Buenos Aires, Fonseca terá uma forte concorrência. Entre os nomes confirmados estão os italianos Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, além dos destaques locais Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez e Camilo Ugo Carabelli.

continua após a publicidade

Antes de desembarcar na Argentina, o tenista fará uma breve pausa em sua agenda para focar na preparação. A organização do evento ainda não divulgou o chaveamento e a programação completa das partidas, o que mantém indefinidos o adversário e a data exata da estreia de Fonseca.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Concluída a participação em Buenos Aires, o brasileiro retorna ao país para disputar o Rio Open. O ATP 500 do Rio de Janeiro será realizado entre 16 e 22 de fevereiro, dando sequência à sua temporada no circuito sul-americano.

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias