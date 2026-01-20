Próximos compromissos de João Fonseca após revés no Australian Open

Após um início de temporada turbulento, e recente derrota em sua estreia como cabeça de chave no Australian Open, João Fonseca terá o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, para uma possível reabilitação. O torneio, disputado no saibro, ocorrerá entre 9 e 15 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A competição tem um significado especial para o jovem atleta: foi justamente na capital argentina que ele conquistou seu primeiro título profissional em 2025. Agora, Fonseca terá o desafio de defender os pontos e o troféu obtidos na edição anterior para manter sua ascensão no ranking.

➡️ João Fonseca admite falta de ritmo após derrota no Australian Open

➡️ Tênistória: Anfitriões amargam jejum de cinco décadas no Australian Open

continua após a publicidade

João Fonseca se estica todo para devolver a bola contra o americano Eliot Spizzirri no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Início de temporada desafiador

O começo de 2026 tem sido complicado para o brasileiro. Ele precisou abandonar os torneios de Brisbane e Adelaide, na Austrália, por questões de saúde e foi eliminado logo na primeira rodada do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

Para a disputa em Buenos Aires, Fonseca terá uma forte concorrência. Entre os nomes confirmados estão os italianos Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, além dos destaques locais Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez e Camilo Ugo Carabelli.

continua após a publicidade

Antes de desembarcar na Argentina, o tenista fará uma breve pausa em sua agenda para focar na preparação. A organização do evento ainda não divulgou o chaveamento e a programação completa das partidas, o que mantém indefinidos o adversário e a data exata da estreia de Fonseca.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Concluída a participação em Buenos Aires, o brasileiro retorna ao país para disputar o Rio Open. O ATP 500 do Rio de Janeiro será realizado entre 16 e 22 de fevereiro, dando sequência à sua temporada no circuito sul-americano.

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável