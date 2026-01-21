Lembra dele? Derrotado por João Fonseca em 2025 vai à terceira rodada

No dia 14 de janeiro de 2025, no Australian Open, João Fonseca conquistou, contra Andrey Rublev, então nono do mundo, a maior vitória da carreira. Dessa vez, enquanto o brasileiro já se despediu na estreia, o russo, atual 15º, segue firme e forte.

Nesta quarta-feira, o 13º cabeça de chave venceu uma batalha de quatro sets contra o qualifier português Jaime Faria, por 6/4, 6/3, 4/6 e 7/5, pela segunda rodada.

No Australian Open, assim como nos outros três Grand Slams, o melhor resultado do russo foi ter chegado às quartas de final. Em Melbourne, ele alcançou essa fase em 2021, 2023 e 2024.

O terceiro rival de Rublev em Melbourne será outro conhecido da torcida brasileira, o argentino Francisco Cerúndolo (21º), algoz do bósnio Damir Dzumhur, por 6/3, 6/2 e 6/1. No confronto direto, a vantagem é do tenista sul-americano, com três triunfos em quatro partidas.

Argentino foi vice de João Fonseca

Em fevereiro de 2025, um triunfo sobre Cerúndolo garantiu ao brasileiro o título do ATP 250 de Buenos Aires. Aos 18 anos, ele se tornou o mais jovem do país a vencer um troféu desse nível.

Dessa vez, com a eliminação na estreia em Melbourne, para o americano Eliot Spizzirri (85º do mundo), o carioca volta à quadra, a partir de 9 de fevereiro, para tentar justamente defender o título na capital argentina.