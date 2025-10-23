Principal favorito, Navone estreia com vitória no Sauípe
Já o goiano Luis Guto Miguel leva virada de qualifier argentino
Depois de dois dias de muita chuva, o Costa do Sauípe Open recomeçou nesta quinta-feira (23). E um dos que estrearam com vitória foi o principal favorito, o argentino Mariano Navone. Quem ficou pelo caminho foi o americano naturalizado libanês Hady Habib, derrotado por 6/4 e 6/1.
Na sexta-feira, nas quartas de final, o 85 do mundo e ex-top 29 encara o vencedor do confronto entre o compatriota Juan Pablo Ficovich (162) ou o brasileiro Pedro Boscardin (296).
Segundo favorito e compatriota de Navone, Juan Manuel Cerundolo (86) também estreou com vitória: 6/3 e 7/5 contra o romeno Sebastian Gima (569º). Na sexta-feira, o argentino decide vaga às quartas de final contra o brasileiro Gustavo Heide (321).
Um dos duelos de oitavas será entre argentinos: Roman Burruchaga e Santiago Rodriguez Taverna (242), que derrotaram, respectivamente, os brasileiros Joao Eduardo Schiessl (502) e João Lucas Reis (211).
Guto Miguel luta, mas perde no Sauípe
Convidado da organização, o goiano Luis Guto Miguel (1734), de apenas 16 anos, deixou tudo em quadra, chegou a abrir 5/3 no segundo set, mas levou a virada do qualifier argentino Andrea Collarini (285), por 6/7, 7/5 e 6/2.
* O repórter viaja a convite da organização do Costa do Sauípe Open
