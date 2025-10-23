menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Principal favorito, Navone estreia com vitória no Sauípe

Já o goiano Luis Guto Miguel leva virada de qualifier argentino

Gustavo Loio
Costa do Sauípe
Dia 23/10/2025
20:55
O argentino Mariano Navone avança na estreia no Costa do Sauípe Open (João Pires/Fotojump)
O argentino Mariano Navone avança na estreia no Costa do Sauípe Open (João Pires/Fotojump)
Depois de dois dias de muita chuva, o Costa do Sauípe Open recomeçou nesta quinta-feira (23). E um dos que estrearam com vitória foi o principal favorito, o argentino Mariano Navone. Quem ficou pelo caminho foi o americano naturalizado libanês Hady Habib, derrotado por 6/4 e 6/1.

Na sexta-feira, nas quartas de final, o 85 do mundo e ex-top 29 encara o vencedor do confronto entre o compatriota Juan Pablo Ficovich (162) ou o brasileiro Pedro Boscardin (296).

Segundo favorito e compatriota de Navone, Juan Manuel Cerundolo (86) também estreou com vitória: 6/3 e 7/5 contra o romeno Sebastian Gima (569º). Na sexta-feira, o argentino decide vaga às quartas de final contra o brasileiro Gustavo Heide (321).

Um dos duelos de oitavas será entre argentinos: Roman Burruchaga e Santiago Rodriguez Taverna (242), que derrotaram, respectivamente, os brasileiros Joao Eduardo Schiessl (502) e João Lucas Reis (211).

Guto Miguel luta, mas perde no Sauípe

Convidado da organização, o goiano Luis Guto Miguel (1734), de apenas 16 anos, deixou tudo em quadra, chegou a abrir 5/3 no segundo set, mas levou a virada do qualifier argentino Andrea Collarini (285), por 6/7, 7/5 e 6/2.

* O repórter viaja a convite da organização do Costa do Sauípe Open

O goiano Luis Guto Miguel, de 16 anos (João Pires/Fotojump)
