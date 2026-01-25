menu hamburguer
Tênis

Brasileira Luisa Stefani avança às quartas do Australian Open nas duplas

Stefani iguala sua melhor performance em duplas femininas no torneio

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/01/2026
10:59
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (Foto: WTA / Esporte News Mundo)
imagem cameraLuisa Stefani e Gabriela Dabrowski (Foto: WTA / Esporte News Mundo)
A brasileira Luisa Stefani, 13ª no ranking de duplas, e a canadense Gabriela Dabrowski, 10ª, garantiram vaga nas quartas de final do Australian Open. A parceria superou a espanhola Cristina Bucsa e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez na noite de sábado (24) em Melbourne, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, após 1h25min de confronto.

Detalhes da vitória

A dupla cabeça de chave número 5 demonstrou uma estratégia eficiente contra as adversárias (cabeças de chave número 9). Elas conseguiram controlar a rede e aproveitaram as chances de quebra de serviço nos momentos cruciais de cada set.

Stefani e Dabrowski começaram com intensidade, quebrando o saque das oponentes logo no início, com belas devoluções e intervenções na rede. Bucsa e Melichar reagiram, empatando e virando o placar após um game longo, mas a dupla Brasil-Canadá quebrou novamente e fechou o primeiro set em 6/4. No set seguinte, Luisa e Gabriela largaram na frente, salvaram break-points no oitavo game e selaram a vitória com mais uma quebra no game subsequente.

Luisa Stefani e Gabi Dabrowski (Foto: unboxsports)
Luisa Stefani e Gabi Dabrowski (Foto: unboxsports)

Reencontro de sucesso

O jogo ocorreu nas quadras do complexo de Melbourne Park, sede do primeiro Grand Slam da temporada. Esta é a primeira vez que Stefani e Dabrowski competem juntas desde que retomaram a parceria no circuito mundial, após um histórico de sucesso em 2021 — ano em que foram campeãs em Montreal, vice-campeãs em Cincinnati e San Jose, e semifinalistas do US Open. Foi neste último torneio que a brasileira sofreu uma grave lesão que a afastou das quadras por um ano, entre 2021 e setembro de 2022.

Com a classificação, Stefani iguala sua melhor performance em duplas femininas no torneio, repetindo a campanha de 2024 ao lado da holandesa Demi Schuurs. A tenista mantém viva a esperança de um título inédito para o tênis brasileiro na categoria de duplas femininas do torneio australiano, consolidando seu status como principal nome do país na modalidade nesta temporada.

As próximas adversárias de Stefani e Dabrowski ainda não estão definidas. Elas aguardam o resultado do confronto entre as cabeças de chave número 3, Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, e as cabeças de chave número 13, Sofia Kenin e Laura Siegemund.

