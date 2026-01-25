Brasileira Luisa Stefani avança às quartas do Australian Open nas duplas

A brasileira Luisa Stefani, 13ª no ranking de duplas, e a canadense Gabriela Dabrowski, 10ª, garantiram vaga nas quartas de final do Australian Open. A parceria superou a espanhola Cristina Bucsa e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez na noite de sábado (24) em Melbourne, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, após 1h25min de confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Detalhes da vitória

A dupla cabeça de chave número 5 demonstrou uma estratégia eficiente contra as adversárias (cabeças de chave número 9). Elas conseguiram controlar a rede e aproveitaram as chances de quebra de serviço nos momentos cruciais de cada set.

Stefani e Dabrowski começaram com intensidade, quebrando o saque das oponentes logo no início, com belas devoluções e intervenções na rede. Bucsa e Melichar reagiram, empatando e virando o placar após um game longo, mas a dupla Brasil-Canadá quebrou novamente e fechou o primeiro set em 6/4. No set seguinte, Luisa e Gabriela largaram na frente, salvaram break-points no oitavo game e selaram a vitória com mais uma quebra no game subsequente.

continua após a publicidade

Luisa Stefani e Gabi Dabrowski (Foto: unboxsports)

➡️ Sorte brasileira? Alcaraz avança às quartas do Australian Open após usar camisa da Seleção

➡️ Mensik deixa Australian Open por lesão e classifica Djokovic às quartas

➡️ Sabalenka supera sensação canadense e avança no Australian Open

Reencontro de sucesso

O jogo ocorreu nas quadras do complexo de Melbourne Park, sede do primeiro Grand Slam da temporada. Esta é a primeira vez que Stefani e Dabrowski competem juntas desde que retomaram a parceria no circuito mundial, após um histórico de sucesso em 2021 — ano em que foram campeãs em Montreal, vice-campeãs em Cincinnati e San Jose, e semifinalistas do US Open. Foi neste último torneio que a brasileira sofreu uma grave lesão que a afastou das quadras por um ano, entre 2021 e setembro de 2022.

continua após a publicidade

Com a classificação, Stefani iguala sua melhor performance em duplas femininas no torneio, repetindo a campanha de 2024 ao lado da holandesa Demi Schuurs. A tenista mantém viva a esperança de um título inédito para o tênis brasileiro na categoria de duplas femininas do torneio australiano, consolidando seu status como principal nome do país na modalidade nesta temporada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

As próximas adversárias de Stefani e Dabrowski ainda não estão definidas. Elas aguardam o resultado do confronto entre as cabeças de chave número 3, Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, e as cabeças de chave número 13, Sofia Kenin e Laura Siegemund.

+ Aposte na vitória de Luisa Stefani no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.