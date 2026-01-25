Sabalenka supera sensação canadense e avança no Australian Open

Aryna Sabalenka segue sem perder sets no Australian Open. Neste sábado (24), já domingo no horário local, a número 1 do mundo superou a jovem canadense Victoria Mboko em sets diretos, com parciais de 6/1 e 7/6(1), em 1h26min de partida. O jogo foi disputado na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Número 16 do mundo aos 19 anos, Victoria Mboko não impôs muitas dificuldades a Sabalenka no primeiro set. Apesar de ter duas chances de quebra no primeiro game, não conseguiu aproveitar e viu a bielorrussa ditar o ritmo da partida até confirmar a vitória na parcial por 6/1.

O ritmo seguiu durante boa parte do segundo set, e Sabalenka chegou a abrir 4/1 na parcial. Porém, a jovem canadense não se entregou e conseguiu emplacar uma reação, quebrando o saque da adversária e salvando três match points para deixar tudo igual. No momento decisivo da partida, a número 1 do mundo se sobressaiu, cedeu apenas um ponto a Mboko e confirmou a vitória.

Aryna Sabalenka cumprimenta a jovem Victoria Mboko (Foto: DAVID GRAY / AFP)

Próximos passos no Australian Open

Primeira classificada às quartas de final do Australian Open, Aryna Sabalenka aguarda a vencedora do confronto entre a cazaque Yuilia Putintseva e a norte-americana Iva Jovic. Caso Jovic avance, a jovem de 18 anos enfrentaria a líder do ranking pela primeira vez. Putintseva e Sabalenka já se encontraram três vezes no circuito profissional, com uma vitória para a cazaque e duas para a bielorrussa.

Sabalenka é duas vezes campeã do Australian Open, com títulos em 2023 e 2024. No ano passado, ela chegou até a decisão do Grand Slam, mas foi superada pela norte-americana Madison Keys e ficou com o vice.

