Djokovic vence holandês e iguala recorde de Federer no Australian Open

O sérvio Novak Djokovic garantiu sua vaga nas oitavas de final do Australian Open neste sábado (24) ao derrotar o holandês Botic Van de Zandschulp em sets diretos. O atual número 4 do mundo, com 38 anos, triunfou com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (4) nas quadras de Melbourne Park.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A vitória é duplamente significativa: alcançou seu 102º triunfo no torneio australiano, igualando a marca que pertencia a Roger Federer, e o fez se tornar o tenista mais velho a chegar a esta fase em Melbourne desde 1988, quando a chave passou a ter 128 jogadores. Aos 38 anos e 255 dias de idade, o veterano também alcançou um feito inédito na história do esporte: é o primeiro tenista a vencer 400 partidas de simples em torneios do Grand Slam, ampliando um recorde que já era seu.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Novak Djokovic comemora a vitória sobre o holandês Botic van de Zandschulp após a partida de simples masculino no sétimo dia do Australian Open, em Melbourne, em 24 de janeiro de 2026 (Foto: Martin Keep/AFP)

➡️ Sinner supera problemas e avança às oitavas do Australian Open

➡️ Raquetadas: Entenda alguns dos principais golpes do tênis

➡️ Dose dupla de sucesso! Luisa Stefani avança às oitavas de final no Australian Open

continua após a publicidade

Detalhes da partida

O domínio de Djokovic foi evidente nos dois primeiros sets. O tenista não foi ameaçado em momento algum no início da partida. Superior desde os primeiros pontos, rapidamente abriu 4/1 no set inicial, com uma quebra obtida no quarto game. Van de Zandschulp, que sentia um incômodo no ombro direito e chegou a pedir atendimento médico, teve apenas um break point, não convertido, e viu o sérvio fechar em 6/3.

No segundo set, "Nole" manteve o ímpeto e começou na frente, fazendo 3/0, com duas quebras de vantagem. O holandês até conseguiu devolver uma das quebras, mas depois não teve mais chances no saque do adversário, que seguiu firme para fazer 6/4 e abrir 2 sets a 0.

continua após a publicidade

O terceiro set apresentou maior resistência de Van de Zandschulp. O holandês começou a parcial de forma mais agressiva e foi recompensado com uma quebra de saque, chegando a liderar por 3/1. Contudo, Djokovic reagiu rapidamente, devolveu a quebra no quinto game e igualou o placar em 3/3. O jogo seguiu parelho, mas o ex-número 1 do mundo foi pressionado no 12º game e teve de salvar dois set points antes de forçar o tie-break, onde prevaleceu por 7-4, garantindo a classificação, apesar de cometer duas duplas faltas.

A vitória em Melbourne confirma o bom momento de Djokovic. Com mais um triunfo nas oitavas, o sérvio poderá se isolar como o recordista de vitórias no torneio australiano, deixando para trás a marca histórica de Federer.

+ Aposte na vitória de Novak Djokovic no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Currículo de Djokovic

Detentor de 24 taças, Novak Djokovic é o maior vencedor de títulos de Grand Slam na história do tênis masculino. O veterano segue vivo em busca de seu 25º slam nas simples, o que o faria ser o recordista isolado na história (atualmente, divide o recorde com a australiana Margaret Court). Somente no Australian Open, o sérvio já levantou o troféu dez vezes, sendo a mais recente em 2023, consolidando-se como o maior campeão do torneio.

Seu próximo adversário nas oitavas de final sairá do confronto entre o tcheco Jakub Mensik (20 anos, #17) e o norte-americano Ethan Quinn (21 anos, #80), dois jovens promissores que ainda se enfrentarão para definir quem avança na competição.