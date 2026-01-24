Naomi Osaka se lesiona e abandona Australian Open

A tenista Naomi Osaka (17ª do ranking mundial) deu adeus ao Australian Open, que está sendo realizado na cidade de Melbourne. Após ter vencido dois jogos esta semana no torneio (contra Antonia Ružić e Sorana Cîrstea), a japonesa anunciou a desistência em função de uma lesão muscular na região abdominal.

Com isso, a australiana Maddison Inglis (168ª do ranking), que faria o duelo com Osaka neste sábado (24), está automaticamente classificada para a próxima rodada. Vinda do qualifying, Inglis vai às oitavas de final – o melhor resultado de sua carreira em um Grand Slam – contra a polonesa Iga Świątek (2ª do ranking), no domingo (25).

Em coletiva de imprensa, Osaka afirmou que não foi uma decisão fácil, mas optou por se retirar para poder se tratar da lesão – que não é novidada para a tenista. Nos últimos dois anos, a japonesa sofreu com a mesma lesão, o que encurtou os calendários esportivos.

A tenista japonesa Naomi Osaka (Foto: Reprodução/FFT)

— É uma lesão que já tive algumas vezes antes e achei que conseguiria superar. Joguei minha última partida com um pouco de dor, e pensei que talvez, se descansasse um pouco antes da partida de hoje, conseguiria lidar com isso, mas durante o aquecimento a dor piorou bastante. Preciso fazer mais exames, e obviamente, voltando da gravidez, meu corpo mudou bastante. Então, preciso ter muito cuidado com isso. É algo recorrente — afirmou.

Desse modo, evitando maiores preocupações no futuro, a número 17 do ranking decidiu se antecipar e focar na recuperação. A campeã do Australian Open de 2019 e 2021 conversou com jornalistas em coletiva de imprensa após confirmar a desistência, em nota.

— Foi uma decisão difícil, mas senti que algo precisava de atenção depois do meu último jogo. Eu estava muito empolgada com essa campanha, que significa bastante para mim, mas não quero correr o risco de agravar a situação. A ideia é me recuperar bem para voltar às quadras o quanto antes — finalizou Osaka.

