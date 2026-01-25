Mensik deixa Australian Open por lesão e classifica Djokovic às quartas

O tenista tcheco Jakub Mensik (17º do mundo) anunciou sua retirada do Australian Open neste domingo (25). O motivo é uma lesão no músculo abdominal, que vinha se agravando. Com a desistência, o sérvio Novak Djokovic (4º), cabeça de chave número 4, avança diretamente às quartas de final sem precisar disputar a partida programada pelas oitavas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O confronto entre Mensik e Djokovic estava agendado para encerrar a rodada de segunda-feira (26) na Rod Laver Arena. A notícia foi confirmada pelo próprio atleta tcheco por meio de suas redes sociais.

Texto completo:

"É difícil escrever isso. Depois de longas conversas com minha equipe e médicos, e depois de fazermos tudo o que podíamos para continuar, infelizmente tenho que me retirar do Australian Open devido a uma lesão abdominal que se agravou ao longo das últimas partidas.

Apesar da decepção, chegar à quarta rodada aqui pela primeira vez é algo que levarei comigo por muito tempo. Senti muita energia dos torcedores e a atmosfera em Melbourne foi realmente especial.

Agradeço à minha família, equipe e pessoas próximas por estarem comigo em cada passo do caminho, e a todos que enviaram mensagens e apoio — isso significa muito para mim.

Agora é hora de me recuperar adequadamente. Farei o meu melhor para voltar às quadras em breve!"

continua após a publicidade

O sonho interrompido

A lesão, que se manifestou de forma progressiva, levou o jovem de 20 anos a consultar sua equipe técnica e médica. A decisão de se retirar visa priorizar a recuperação e evitar complicações futuras na temporada. O tcheco faria sua primeira aparição nesta fase de um Grand Slam, o que torna a retirada ainda mais frustrante, apesar da gratidão pelo apoio dos fãs.

Mensik foi considerado uma das grandes revelações da edição australiana, demonstrando um tênis de alto nível. Para chegar às oitavas, superou nomes como Pablo Carreno Busta, Rafael Jodar e Ethan Quinn.

continua após a publicidade

➡️ Sabalenka supera sensação canadense e avança no Australian Open

➡️Naomi Osaka se lesiona e abandona Australian Open

➡️Djokovic vence holandês e iguala recorde de Federer no Australian Open

O tcheco Jakub Mensik comemora a vitória sobre o americano Ethan Quinn, em jogo de simples masculino no sétimo dia do Aberto da Austrália, em Melbourne, em 24 de janeiro de 2026 (Foto: Izhar Khan/AFP)

+ Aposte na vitória de Novak Djokovic no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com a folga inesperada, Djokovic ganha tempo adicional para descanso e preparação. O sérvio agora aguarda o vencedor do duelo entre o italiano Lorenzo Musetti e o norte-americano Taylor Fritz, que se enfrentam nesta segunda-feira (26), para conhecer seu adversário nas quartas de final.

O Australian Open perde um de seus destaques com a saída de Mensik, que vinha cativando o público com suas performances. Ainda não há informações sobre o tempo de recuperação estimado para o tenista ou quando ele retornará ao circuito profissional. O atleta reforçou, em comunicado, a importância de priorizar a saúde física para o restante do calendário.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial