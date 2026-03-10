O italiano, com uma direita na paralela, fecha o set em 8/6, após salvar três set points.

Com um winner de devolução, Sinner vira para 7/6 e tem set point.

O brasileiro manda uma direita para fora: 6/6.

Sinner salva outro, e o brasileiro vai sacar em 6/5.

Com um ace, o ex-número 1 do mundo salva o primeiro set point: 6/4.

João saca bem e tem três set points: 6/3.

Italiano diminiu para 5/3.

Sinner manda uma esquerda para fora, e João vai sacar em 5/2.

Com um winner de direita de inside-out, o brasileiro conquista o minibreak: 4/2.

João Fonseca, sem minibreak, faz 3/2 no tiebreak.

Sem quebras, o set será decidido no tiebreak.

João Fonseca se impõe no saque e faz 6/5.

O italiano confirma de zero e empata em 5/5.

Sinner joga uma direita para fora e desperdiça novo break: 5/4.

O ex-líder do ranking confirma, e o brasileiro vai sacar em 4/4.

Após salvar o break, o número 1 do Brasil confirma o saque com um ace, e torcida grita: 'João Fonseca'.

Com um winner de direita na cruzada, o brasileiro salva o primeiro break.

Sem sustos, o italiano confirma de zero e empata novamente (3/3).

O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo e confirma com uma bola no contrapé: 3/2.

Sinner saca muito bem e empata (2/2).

O brasileiro confirma sem sustos e faz 2/1.

O ex-líder do ranking salva o break e empata em 1/1.

João Fonseca joga uma paralela de direita na rede e desperdiça o break.

O brasileiro pressiona a devolução e tem o primeiro break.

Sinner saca em 15/30 e faz o primeiro ace do jogo.

João Fonseca confirma de zero o primeiro saque.

O brasileiro começa no saque.

Jogadores já estão aquecendo em quadra.

Aquecimento começa em instantes.