Tênis

Sinner ganha cinco pontos seguidos e vence tiebreak contra João Fonseca; vídeo

Brasileiro abriu 6/3 e levou a virada no desempate da primeira parcial

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
23:37
Atualizado há 2 minutos
O italiano Jannik Sinner em uma das vitórias no Masters 1000 de Indian Wells
O italiano Jannik Sinner em uma das vitórias no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP)
  • Matéria
  Mais Notícias

Número 35 do mundo, João Fonseca e Jannik Sinner (2º) estão se enfrentando, nesta terça-feira, pela primeira vez na carreira. O duelo é válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

Não houve quebras no primeiro set, com o brasileiro salvando dois breaks e o rival um. No tiebreak, o número 1 do Brasil e 35 do mundo abriu 6/3, mas desperdiçou três set points (dois no saque do ex-líder do ranking. O italiano venceu nada menos que cinco pontos seguidos para fechar a parcial. Abaixo, como foi a virada do número 2 do mundo no tiebreak:

Abaixo, como foi o primeiro set

1º set: Sinner 7/6 (6) João Fonseca

  1. O italiano, com uma direita na paralela, fecha o set em 8/6, após salvar três set points.
  2. Com um winner de devolução, Sinner vira para 7/6 e tem set point.
  3. O brasileiro manda uma direita para fora: 6/6.
  4. Sinner salva outro, e o brasileiro vai sacar em 6/5.
  5. Com um ace, o ex-número 1 do mundo salva o primeiro set point: 6/4.
  6. João saca bem e tem três set points: 6/3.
  7. Italiano diminiu para 5/3.
  8. Sinner manda uma esquerda para fora, e João vai sacar em 5/2.
  9. Com um winner de direita de inside-out, o brasileiro conquista o minibreak: 4/2.
  10. João Fonseca, sem minibreak, faz 3/2 no tiebreak.
  11. Sem quebras, o set será decidido no tiebreak.
  12. João Fonseca se impõe no saque e faz 6/5.
  13. O italiano confirma de zero e empata em 5/5.
  14. Sinner joga uma direita para fora e desperdiça novo break: 5/4.
  15. O ex-líder do ranking confirma, e o brasileiro vai sacar em 4/4.
  16. Após salvar o break, o número 1 do Brasil confirma o saque com um ace, e torcida grita: 'João Fonseca'.
  17. Com um winner de direita na cruzada, o brasileiro salva o primeiro break.
  18. Sem sustos, o italiano confirma de zero e empata novamente (3/3).
  19. O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo e confirma com uma bola no contrapé: 3/2.
  20. Sinner saca muito bem e empata (2/2).
  21. O brasileiro confirma sem sustos e faz 2/1.
  22. O ex-líder do ranking salva o break e empata em 1/1.
  23. João Fonseca joga uma paralela de direita na rede e desperdiça o break.
  24. O brasileiro pressiona a devolução e tem o primeiro break.
  25. Sinner saca em 15/30 e faz o primeiro ace do jogo.
  26. João Fonseca confirma de zero o primeiro saque.
  27. O brasileiro começa no saque.
  28. Jogadores já estão aquecendo em quadra.
  29. Aquecimento começa em instantes.
  30. João Fonseca e Sinner já estão em quadra.
O italiano Jannik Sinner em uma das vitórias no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP)
O italiano Jannik Sinner em uma das vitórias no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP)<strong> </strong>

