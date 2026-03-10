Sinner ganha cinco pontos seguidos e vence tiebreak contra João Fonseca; vídeo
Brasileiro abriu 6/3 e levou a virada no desempate da primeira parcial
- Matéria
- Mais Notícias
Número 35 do mundo, João Fonseca e Jannik Sinner (2º) estão se enfrentando, nesta terça-feira, pela primeira vez na carreira. O duelo é válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells.
Relacionadas
Não houve quebras no primeiro set, com o brasileiro salvando dois breaks e o rival um. No tiebreak, o número 1 do Brasil e 35 do mundo abriu 6/3, mas desperdiçou três set points (dois no saque do ex-líder do ranking. O italiano venceu nada menos que cinco pontos seguidos para fechar a parcial. Abaixo, como foi a virada do número 2 do mundo no tiebreak:
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Abaixo, como foi o primeiro set
1º set: Sinner 7/6 (6) João Fonseca
- O italiano, com uma direita na paralela, fecha o set em 8/6, após salvar três set points.
- Com um winner de devolução, Sinner vira para 7/6 e tem set point.
- O brasileiro manda uma direita para fora: 6/6.
- Sinner salva outro, e o brasileiro vai sacar em 6/5.
- Com um ace, o ex-número 1 do mundo salva o primeiro set point: 6/4.
- João saca bem e tem três set points: 6/3.
- Italiano diminiu para 5/3.
- Sinner manda uma esquerda para fora, e João vai sacar em 5/2.
- Com um winner de direita de inside-out, o brasileiro conquista o minibreak: 4/2.
- João Fonseca, sem minibreak, faz 3/2 no tiebreak.
- Sem quebras, o set será decidido no tiebreak.
- João Fonseca se impõe no saque e faz 6/5.
- O italiano confirma de zero e empata em 5/5.
- Sinner joga uma direita para fora e desperdiça novo break: 5/4.
- O ex-líder do ranking confirma, e o brasileiro vai sacar em 4/4.
- Após salvar o break, o número 1 do Brasil confirma o saque com um ace, e torcida grita: 'João Fonseca'.
- Com um winner de direita na cruzada, o brasileiro salva o primeiro break.
- Sem sustos, o italiano confirma de zero e empata novamente (3/3).
- O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo e confirma com uma bola no contrapé: 3/2.
- Sinner saca muito bem e empata (2/2).
- O brasileiro confirma sem sustos e faz 2/1.
- O ex-líder do ranking salva o break e empata em 1/1.
- João Fonseca joga uma paralela de direita na rede e desperdiça o break.
- O brasileiro pressiona a devolução e tem o primeiro break.
- Sinner saca em 15/30 e faz o primeiro ace do jogo.
- João Fonseca confirma de zero o primeiro saque.
- O brasileiro começa no saque.
- Jogadores já estão aquecendo em quadra.
- Aquecimento começa em instantes.
- João Fonseca e Sinner já estão em quadra.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias