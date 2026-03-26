Partida sem quebras de serviço termina com virada épica no Miami Open

O francês Arthur Fils e o americano Tommy Paul protagonizaram uma partida praticamente perfeita na noite da última quarta-feira (25). Em um duelo de tirar o fôlego, Fils venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3-7), 7/6 (7-4) e 7/6 (8-6), após uma batalha de 2h47 na elétrica quadra central do Miami Open.

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O confronto foi marcado pelo equilíbrio absoluto: os três sets foram definidos em tie-breaks, sem que nenhum dos tenistas tivesse o serviço quebrado durante todo o jogo. Além disso, foram apenas duas duplas-faltas cometidas em todo o jogo, ambas cometidas por Fils.

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O auge da partida aconteceu quando Tommy Paul abriu uma vantagem de 6 a 2 no tie-break do último set, tendo quatro match points consecutivos. No entanto, Fils demonstrou resiliência, salvou todas as chances, sacou com precisãoe, em sua segunda oportunidade de fechar o jogo, selou a vitória de virada.

-Estou sentindo tantas emoções agora, e tantas que tive que lidar durante a partida. Acho que o Tommy jogou melhor do que eu nos três sets, mas encontrei a energia necessária para virar o jogo. Foi uma batalha feroz; eu não teria nenhum arrependimento se tivesse perdido, porque dei tudo de mim na quadra. Só poderia haver um de nós, e eu queria que fosse eu. Este é o melhor resultado da minha carreira, e me sinto perto do meu auge, mas quero mais - disse Fils após o jogo.

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Com o resultado, o francês alcança sua primeira semifinal de Masters 1000 na carreira. Em busca da vaga na grande final, o francês enfrentará o tcheco Jiri Lehecka, que avançou ao derrotar o jovem espanhol Martin Landaluce.

Arthur Fils após vitória épica no Miami Open (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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