Bia Haddad leva nova virada e cai na estreia do Australian Open
Derrota frustrou a torcida brasileira, que lotou a quadra 6 de Melbourne
Na noite deste sábado, Bia Haddad Maia esteve muito perto da primeira vitória na temporada. Mas, diante da cazaque Yulia Putintseva (94ª do mundo), a número 1 do Brasil e 61ª do ranking, que vencia por 3/1 o set decisivo, perdeu por 3/6, 7/5 e 6/3, em uma partida que durou 2h53m.
A estreia da número 1 do Brasil fez a acanhada quadra 6 de Melbourne rapidamente lotar. Mas, apesar dos gritos de 'olê, olê, olá, Bia, Bia', a brasileira, de 29 anos, sofreu novo revés em 2026. No domingo, a paulistana perdera para Victoria Mboko, de 19 anos e 17ª do mundo, na primeira rodada do WTA 500 de Adelaide, também na Austrália.
Com golpes bem mais potentes que a adversária, Bia Haddad (que alcançara a terceira rodada em Melbourne nos últimos dois anos) por vezes mostrou sangue frio para tentar (e acertar) swing-volley e até mesmo saque e voleio. A tenista cazaque, por sua vez, ex-top 20, tentou, na medida do possível, variar, quebrar o ritmo da rival, principalmente chamando a brasileira à rede, com bolas curtas.
Após eliminar Bia Haddad, cazaque pode enfrentar cabeça de chave
Depois de eliminar a brasileira, Putintseva encara a vencedora do jogo entre a ucraniana Marta Kostyuk (20ª cabeça de chave) e a francesa Elsa Jacquemot.
Paolini avança
No primeiro jogo da quadra central, a Rod Laver, nesta edição, a sétima favorita passou com folga. Por 6/1 e 6/2, a italiana Jasmine Paolini derrotou a qualifier bielorrussa Aliaksandra Sasnovich.
A próxima rival da tenista da Itália sai do confronto entre a russa Veronika Erjavec e a polonesa Magdalena Frech.
