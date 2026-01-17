menu hamburguer
Tênis

AO VIVO: Siga a estreia de Bia Haddad no Australian Open

Cazaque Yulia Putintseva (105ª) é a primeira rival da brasileira no torneio

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
20:34
Atualizado há 0 minutos
Bia Haddad devolve a bola de backhand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraBia Haddad devolve a bola de backhand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Bia Haddad Maia é a primeira tenista do Brasil a estrear no Australian Open. Na noite deste sábado, a rival da 59ª do mundo é a cazaque Yulia Putintseva (105ª). A paulistana, de 29 anos, fechou o primeiro set em 6/3, e Lance! acompanha o jogo ao vivo.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

2º SET

  • Cazaque inicia sacando a parcial.

1º SET: Bia 6/3

  1. Com uma devolução da rival na rede, a brasileira fecha em 6/3 o set.
  2. Bia quebra novamente e vai sacar para o set em 5/3.
  3. Sem se abater, a paulistana tem mais dois breaks no oitavo game.
  4. Bia não aproveita a vantagem e tem o saque quebrado em seguida: 4/3.
  5. A brasileira tem novo break e aproveita: 4/2.
  6. Putintseva contra bem o ponto e salva o break.
  7. Bia mantém agressividade e tem o primeiro break da partida, com a adversária sacando em 2/3.
  8. Pela primeira vez sem ser ameaçada, brasileira confirma o serviço: 3/2.
  9. Tenista cazaque saca e, sem oferecer breaks, empata em 2/2.
  10. Bia salva outro break e confirma: 2/1.
  11. A número 1 do Brasil força a bola no fundo e erra; cazaque tem novo break.
  12. Bia salva mais um break: 40/40.
  13. Tenista do Brasil vence o rally mais longo até agora e faz 40/30.
  14. A brasileira abre 30/0, mas vê a adversária empatar o game.
  15. Putintseva saca e, sem ser ameaçada, empata em 1/1.
  16. Bia salva os dois breaks e confirma: 1/0.
  17. Com outra jogada indefensável, a brasileira salva o segundo break.
  18. Número 1 do Brasil salva o primeiro break com um winner.
  19. Com a primeira dupla-falta da partida, Bia Haddad vê a rival abrir 15/40.
  20. A brasileira começa o jogo sacando.
Bia Haddad celebra ponto na estreia no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Bia Haddad celebra ponto na estreia no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Bia Haddad venceu os dois confrontos diante da tenista do Cazaquistão até hoje; na estreia de Wimbledon e nas oitavas de Abu Dhabi, ambos em 2023.

➡️Entrevistão: Do infarto em 2021 a novo projeto, Carlos Bernardes celebra a vida


Esse é o segundo torneio da número 1 do Brasil em 2026. Semana passada, Bia Haddad levou a virada da jovem canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 17ª do mundo, no WTA 500 de Adelaide. A tenista do Canadá foi a vice-campeã do torneio, perdendo a final para a russa Mirra Andreeva.

Bia Haddad devolve a bola de forehand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Bia Haddad devolve a bola de forehand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Bia Haddad, a única na terceira rodada

Única do país a chegar à terceira rodada em Melbourne, feito alcançado nas últimas duas temporadas,, a atleta paulistana tem como melhor resultado, em Grand Slams, a semifinal de Roland Garros, em 2023. No mesmo ano, a brasileira alcançou as oitavas em Wimbledon, sua mais brilhante campanha por lá.

Gráfico mostra os melhores desempenhos de Bia Haddad em Slams (Reprodução/IA)
Gráfico mostra os melhores desempenhos de Bia Haddad em Slams (Reprodução/IA)

