AO VIVO: Siga a estreia de Bia Haddad no Australian Open

Com uma devolução da rival na rede, a brasileira fecha em 6/3 o set.

Bia quebra novamente e vai sacar para o set em 5/3.

Sem se abater, a paulistana tem mais dois breaks no oitavo game.

Bia não aproveita a vantagem e tem o saque quebrado em seguida: 4/3.

A brasileira tem novo break e aproveita: 4/2.

Putintseva contra bem o ponto e salva o break.

Bia mantém agressividade e tem o primeiro break da partida, com a adversária sacando em 2/3.

Pela primeira vez sem ser ameaçada, brasileira confirma o serviço: 3/2.

Tenista cazaque saca e, sem oferecer breaks, empata em 2/2.

Bia salva outro break e confirma: 2/1.

A número 1 do Brasil força a bola no fundo e erra; cazaque tem novo break.

Bia salva mais um break: 40/40.

Tenista do Brasil vence o rally mais longo até agora e faz 40/30.

A brasileira abre 30/0, mas vê a adversária empatar o game.

Putintseva saca e, sem ser ameaçada, empata em 1/1.

Bia salva os dois breaks e confirma: 1/0.

Com outra jogada indefensável, a brasileira salva o segundo break.

Número 1 do Brasil salva o primeiro break com um winner.

Com a primeira dupla-falta da partida, Bia Haddad vê a rival abrir 15/40.