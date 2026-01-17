AO VIVO: Siga a estreia de Bia Haddad no Australian Open
Cazaque Yulia Putintseva (105ª) é a primeira rival da brasileira no torneio
Bia Haddad Maia é a primeira tenista do Brasil a estrear no Australian Open. Na noite deste sábado, a rival da 59ª do mundo é a cazaque Yulia Putintseva (105ª). A paulistana, de 29 anos, fechou o primeiro set em 6/3, e Lance! acompanha o jogo ao vivo.
2º SET
- Cazaque inicia sacando a parcial.
1º SET: Bia 6/3
- Com uma devolução da rival na rede, a brasileira fecha em 6/3 o set.
- Bia quebra novamente e vai sacar para o set em 5/3.
- Sem se abater, a paulistana tem mais dois breaks no oitavo game.
- Bia não aproveita a vantagem e tem o saque quebrado em seguida: 4/3.
- A brasileira tem novo break e aproveita: 4/2.
- Putintseva contra bem o ponto e salva o break.
- Bia mantém agressividade e tem o primeiro break da partida, com a adversária sacando em 2/3.
- Pela primeira vez sem ser ameaçada, brasileira confirma o serviço: 3/2.
- Tenista cazaque saca e, sem oferecer breaks, empata em 2/2.
- Bia salva outro break e confirma: 2/1.
- A número 1 do Brasil força a bola no fundo e erra; cazaque tem novo break.
- Bia salva mais um break: 40/40.
- Tenista do Brasil vence o rally mais longo até agora e faz 40/30.
- A brasileira abre 30/0, mas vê a adversária empatar o game.
- Putintseva saca e, sem ser ameaçada, empata em 1/1.
- Bia salva os dois breaks e confirma: 1/0.
- Com outra jogada indefensável, a brasileira salva o segundo break.
- Número 1 do Brasil salva o primeiro break com um winner.
- Com a primeira dupla-falta da partida, Bia Haddad vê a rival abrir 15/40.
- A brasileira começa o jogo sacando.
Bia Haddad venceu os dois confrontos diante da tenista do Cazaquistão até hoje; na estreia de Wimbledon e nas oitavas de Abu Dhabi, ambos em 2023.
➡️Entrevistão: Do infarto em 2021 a novo projeto, Carlos Bernardes celebra a vida
Esse é o segundo torneio da número 1 do Brasil em 2026. Semana passada, Bia Haddad levou a virada da jovem canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 17ª do mundo, no WTA 500 de Adelaide. A tenista do Canadá foi a vice-campeã do torneio, perdendo a final para a russa Mirra Andreeva.
Bia Haddad, a única na terceira rodada
Única do país a chegar à terceira rodada em Melbourne, feito alcançado nas últimas duas temporadas,, a atleta paulistana tem como melhor resultado, em Grand Slams, a semifinal de Roland Garros, em 2023. No mesmo ano, a brasileira alcançou as oitavas em Wimbledon, sua mais brilhante campanha por lá.
