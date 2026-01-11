Ucraniana, Kostyuk recusa cumprimento de Sabalenka após final em Brisbane

A final do WTA de Brisbane, disputada neste domingo (11) na Austrália, foi marcada pela vitória da bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, sobre a ucraniana Marta Kostyuk, 26ª no ranking mundial. O placar de 6/4 e 6/3 garantiu o 22º título da carreira de Sabalenka, que se prepara para o Australian Open.

Contudo, a partida ganhou destaque por um ato de protesto: Kostyuk recusou-se a cumprimentar a campeã após o confronto. A tenista ucraniana ignorou os elogios de Sabalenka durante a cerimônia de premiação e não participou da sessão de fotos, seguindo o padrão de não cumprimento observado em jogos de atletas ucranianas contra russas e bielorrussas desde o início da guerra.

Durante seu discurso, a tenista de 23 anos usou o espaço para chamar a atenção para a dramática situação na Ucrânia. "Quero dizer algumas palavras sobre a Ucrânia. Jogo todos os dias com uma dor no coração. Há milhares de pessoas sem luz e água quente neste momento, está 20 graus negativos lá fora, então é muito, muito doloroso viver essa realidade todos os dias".

— Aqui em Brisbane, está quente. É difícil imaginar, mas minha irmã está dormindo lá (na Ucrânia) com três cobertores por causa do frio que faz na casa.

Ao encerrar sua fala, a ucraniana agradeceu o suporte dos torcedores. "Fiquei incrivelmente emocionada e feliz em ver tantos torcedores e bandeiras ucranianas aqui esta semana… Slava Ukraini (Glória à Ucrânia)", declarou.

Marta Kostyuk, da Ucrânia, fala após derrota para Aryna Sabalenka na final de simples feminino do WTA de Brisbane, em 11 de janeiro de 2026. (Foto: William West/AFP)

Como foi a vitória de Sabalenka?

Sabalenka demonstrou superioridade e controle durante todo o confronto, que durou 1 hora e 18 minutos, mantendo sua invencibilidade de sets no torneio. A vitória da tenista foi sólida, com a bielorrussa impondo seu ritmo e confirmando seu favoritismo para levantar o troféu de bicampeã da competição australiana.

No circuito masculino de Brisbane, o russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, também levantou sua 22ª taça ao superar o americano Brandon Nakashima por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).

Sabalenka agora segue para o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, onde tentará recuperar o título que perdeu para Madison Keys no ano passado, em uma final emocionante